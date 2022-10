ITA Airways ha ufficialmente presentato il suo nuovo Airbus A220-230, partito per la prima volta ieri alle 9.10 da Roma Fiumicino verso l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova alle 10.15. Il nuovo aereo a corridoio singolo di modiche dimensioni fa ora parte della flotta dell’italiana ITA Airways.

La nuova livrea bianca si contraddistingue per la sua scritta “Born To Be Sustainable” ed è stata presentata lo scorso giugno in anteprima mondiale sull’ammiraglia della compagnia. Questo è sicuramente un ulteriore passo in avanti di ITA Airways verso un futuro della mobilità aerea sempre più sostenibile.

ITA Airways: i nuovi Airbus abbatteranno i consumi e l’emissioni di CO2

I due nuovi Airbus 220-230 sono i primi di quattro esemplari che faranno diventare l’azienda tra le più green d’Europa. Infatti, l’obiettivo è quello di avere l’80% di aeromobili di nuova generazione nella flotta entro il 2026. Di fatto, l’introduzione di queste due novità consentirà di ridurre le emissioni di CO2 di 13.000 tonnellate nell’arco temporale 2022-26.

Il nuovissimo A220 sarà utilizzato per le rotte brevi e partirà da Roma Fiumicino e Milano Linate. Le destinazioni possibili sono sia in Italia che in Europa, rispettivamente Genova, Torino, Napoli e Ginevra, Zurigo e Monaco.

Questo è un aereo super efficiente che consentirà anche una riduzione al consumo di carburante oltre che alle emissioni di CO2. È di fatto più silenzioso, leggero e mette a disposizione dei passeggeri un comfort di ottimo livello.

Aerodinamica all’avanguardia, tecnologie e motori di ultimissima generazione fanno del nuovo A220 un aereo perfetto per il network nazionale ed europeo. Inoltre, può addirittura fare affidamento ad un’autonomia che arriva fino a 3.450 nm (6.390 km).