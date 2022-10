Sempre più persone stanno pensando di acquistare un’auto elettrica. Sul mercato, inoltre, arrivano costantemente nuovi modelli con caratteristiche sempre migliori e in grado di offrire un’autonomia maggiore e tempi di ricarica sempre più ridotti.

Nonostante oggi le auto elettriche abbiano raggiunto un buon livello di maturità, prima di fare il “grande salto” è necessario informarsi adeguatamente poiché utilizzare un veicolo alimentato a batteria richiede un approccio diverso.

Per questo motivo è stato ridefinito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in merito agli incentivi per l’acquisto di auto non inquinante, già previsto nel primo decreto dell’aprile 2022 e poi riformulato nel decreto dello scorso 5 agosto.

Con questo provvedimento aumenta il numero di veicoli a basse emissioni in circolazione, continuando a sostenere la produzione industriale italiana, secondo un obiettivo preciso fissato dal Ministro dello Sviluppo economico uscente Giancarlo Giorgetti.

Vediamo come funzionano i nuovi incentivi auto. Tanto per cominciare, c’è da dire che per l’anno 2022 ha visto un aumento dei contributi già previsti per l’acquisto di auto e moto non inquinanti, rivolto a tutti coloro che hanno un reddito non superiore a 30 mila euro.

Potrai beneficiare degli incentivi una persona nella stessa unità familiare vengono estesi anche alle persone giuridiche che noleggiano auto, purché ne mantengano la proprietà per almeno 12 mesi.

Incentivi auto 2022: importi e condizioni

Ecco tutti gli importi nel dettaglio, per tipologia di vettura:

Massimo 7.500 euro di contributo e demolizione, oppure 6mila euro senza demolizione, per l’acquisto di autovetture:

categoria M1 nuova omologata di fabbrica in una classe non inferiore a Euro 6 ed emissioni nel range di CO2 0-20 g/km (elettrico) con un prezzo da listino ufficiale della casa automobilistica pari o inferiore a 35mila euro IVA esclusa;

Fino ad un massimo di 6 mila euro di contribuzione e demolizione, oppure di 3mila euro senza rottura, per l’acquisto di autovetture: