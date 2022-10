Eurospin si ritrova a lanciare una campagna promozionale assolutamente in grado di dare del filo da torcere anche ai più importanti rivenditori di elettronica, infatti la soluzione corrente risulta esser intrisa di ottimi sconti speciali, arricchita da prodotti di altissima qualità generale.

Il rapporto qualità/prezzo risulta essere conveniente sotto molteplici punti di vista, i prodotti sono in vendita in ogni negozio in Italia, ed allo stesso tempo si ha la possibilità di risparmiare decisamente di più di quanto avreste mai pensato di vedere. I prezzi, lo ricordiamo, sono comunque comprensivi di garanzia di 24 mesi, e della possibilità di accedere anche alla variante no brand, nel caso in cui acquistaste uno smartphone.

Eurospin: attenzione ai nuovi sconti più interessanti

Attenzione ai nuovi sconti di casa Eurospin sono davvero molto interessanti, integrano prezzi fortemente più bassi del normale, applicati sia su elettrodomestici di grandi dimensioni, che piccoli elettrodomestici per la cucina.

Nel primo caso incrociamo un televisore, di casa Telefunken nella variante da 32 pollici, in vendita a 189 euro, oppure anche una asciugatrice Hoover, il cui prezzo è comunque di 449 euro.

Nel secondo, invece, ecco arrivare un bellissimo aspirabriciole di Ariete, disponibile all’acquisto a soli 22,99 euro, oppure allo stesso prezzo un tritatutto, ma con ciotola girevole, finendo sulla piastra elettrica, sempre di Ariete, ma in questo caso proposta ad un prezzo finale di 42,99 euro. Tutti questi sconti sono fruibili solo in negozio.