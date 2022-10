CoopVoce con le EVO distrugge TIM e Vodafone: quasi gratis 100GB

Sono ormai talmente tanti i gestori disponibili sul panorama italiano della telefonia mobile che sceglierne uno risulta davvero complicato. Tra i migliori in assoluto si cela il nome del famoso provider CoopVoce. Non è il solo però a riuscire a battere anche i grandi colossi come Vodafone, visto che ce ne sono davvero tanti. Stando però a quanto riportato, gli utenti hanno sottoscritto in più occasioni le sue Promo mobili. Queste sono stata in grado di reggere il prezzo fino ad oggi anche dopo anni dalla loro sottoscrizione, proprio come promesso dal gestore. È proprio questo infatti il punto forte del provider, il quale in questo caso propone tre offerte che metteranno in difficoltà netta la concorrenza.

CoopVoce: con le EVO fino a 100 giga sarà davvero difficile dire di no a questo provider, ecco i prezzi

La prima riesce ad includere al suo interno tutto senza limiti tra minuti ed SMS, destinati ovviamente a qualsiasi gestore sia mobile che fisso in Italia. Il prezzo mensile è di soli 4,90 € e per sempre.

Segue poi la EVO 30 ovvero una promozione mobile che al suo interno propone il meglio tra minuti ed SMS senza limiti con 30 giga di traffico dati per navigare sul web. Il prezzo è di 6,90 € al mese per sempre. Non si può non chiudere in bellezza con l’ultima della famiglia, ovvero la EVO 100, promozione che costa ogni mese 8,90 €. Il prezzo vale per sempre ed include 100 giga di traffico dati in 4G ogni mese con minuti ed SMS senza limiti verso tutti.