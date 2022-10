Ultimate Team è il fulcro di FIFA 23 ed è ultra competitivo, per questo i giocatori cercano disperatamente di vincere quante più partite possibili ed è una delle modalità che la maggior parte dei fan della serie gioca anno dopo anno.

L’ambiente online di FIFA 23 rivaleggia con qualsiasi altro gioco sportivo, quindi è fondamentale che i giocatori abbiano tutti gli strumenti per vincere a loro disposizione.

L’obiettivo principale di Ultimate Team è che i giocatori migliorino la propria squadra durante tutto l’anno attraverso varie promozioni, con pacchetti contenenti giocatori e monete per acquistare nuove stelle in offerta. Le monete possono anche essere trasferite da FIFA 22. Diverse modalità offrono ricompense settimanali determinate da vittorie e sconfitte. Ciò significa che i giocatori dovranno combattere per ogni vittoria per ottenere i migliori pacchetti possibili, comprese alcune delle migliori stelle del calcio mondiale, da utilizzare nelle squadre.

Alla fine di ogni settimana, tutti i giocatori ricevono pacchetti come ricompense. Solo i migliori riceveranno le più costose, che offrono maggiori possibilità di ottenere carte rare. Le due modalità in Ultimate Team, Rivals e Champions, prevedono entrambe partite online testa a testa ed è raro trovare qualcuno che non prenda sul serio questi giochi perché offrono le migliori ricompense alla fine della settimana.

Pertanto, è fondamentale che i giocatori siano completamente preparati per avere le migliori possibilità di vincere in queste partite ultra competitive.

Come vincere a FIFA

Avere una buona formazione è uno degli elementi più cruciali per vincere più partite in Ultimate Team. Nel corso dell’anno, le formazioni più efficaci cambieranno, ma i giocatori devono seguire questi consigli per non essere svantaggiati. All’inizio di FIFA 23, attaccare è più facile che difendere, e la maggior parte dei giocatori competitivi si sfidano utilizzando squadre con due centrocampisti difensivi per fornire un livello di protezione extra.

La formazione più popolare finora è il 5-3-2, ma comprendere la chimica e le tattiche in FIFA 23 può aiutare a dare ai giocatori un leggero vantaggio nelle partite. Anche le tattiche personalizzate sono fondamentali prima di entrare in campo. Alcune tattiche ti consentiranno di far rimanere indietro i giocatori durante l’attacco. Sebbene queste tattiche possano essere modificate, avere tutti i difensori selezionati durante l’attacco assicura che la linea di fondo rimanga in formazione, riducendo al minimo i potenziali contrattacchi.

Creare una squadra giusta con le migliori superstar mondiali è fondamentale, ma anche esibirsi nelle partite è la chiave per vincere di più. Essere consapevoli di tecniche avanzate come i colpi di testa manuali in FIFA 23 può fare la differenza nelle partite, ma il possesso di palla rimane la tattica più efficace. Una buona tattica da utilizzare potrebbe essere quella di evitare passaggi rischiosi che potrebbero mettere a rischio la partita.