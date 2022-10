Secondo Mark Gurman, che con la sua newsletter su Bloomberg fa il punto della situazione, il colosso Apple starebbe per lanciare il nuovo iPad Pro.

A partire proprio dal tablet di Apple, che sarà proposto nei tagli da 11 e 12,9 pollici (J617 e J620) entrambi con processore M2 che garantirà un incremento delle prestazioni del 20% rispetto alla generazione attuale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPad Pro è dietro l’angolo

Esteticamente il design riprenderà fedelmente quanto visto lo scorso anno su iPad Pro con M1. Una scelta, dice Gurman, in linea con gli altri iPad in commercio e gli iPhone degli ultimi anni. Probabilmente non arriverà subito, ma Apple si starebbe preparando anche al lancio di un inedito iPad “entry-level” di 10a generazione dotato di porta USB-C dal design simile a iPad Pro.

Ciò che arriverà presto è l’atteso iPadOS 16, in ritardo (programmato) rispetto ad iOS 16 che sarà presumibilmente rilasciato nella settimana del 24 ottobre. Come spiega Gurman, è una finestra temporale più che probabile visto che i risultati fiscali dell’azienda saranno svelati il 27 ottobre, e solitamente i nuovi prodotti/servizi/software vengono sempre annunciati prima della pubblicazione dei dati trimestrali.

Altre novità in cantiere sono una versione inedita di Mac mini con M2, risale a due anni fa l’ultimo aggiornamento, ed una Apple TV con chip A14 e 4GB di memoria. Si parla anche di una Apple TV con smart speaker e fotocamera Face Time. Per scoprire tutte le novità non ci resta che attendere ancora pochissimo