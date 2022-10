Amazon è folle: 5 oggetti per il tuo iPhone quasi gratis, prezzi al 90% solo oggi

Amazon sta proponendo una vasta gamma di oggetti che potrebbero interessare il pubblico, soprattutto quando si tratta di elettronica. Non a caso il famoso sito e-commerce risulta il migliore al mondo, soprattutto per la qualità e la varietà di opportunità presenti al suo interno.

Oltre a poter acquistare i nuovi iPhone 14 in tutte le varianti rese disponibili da Apple, Amazon consente anche di avere altro. Ci sono degli oggetti da affiancare ai vostri dispositivi di Cupertino, i quali non possono non essere tra le vostre mani. Sono disponibili infatti cover di altissimo livello al prezzo di soli 10 euro, ma non finisce qui. Sono ormai sempre più disponibili i cosiddetti Battery Pack, quelli che si attaccano direttamente dietro l’iPhone con la tecnologia MagSafe. Basterà dunque appoggiarlo sul retro del vostro iPhone per poterlo ricaricare, sceglierete voi la grandezza. Non mancano poi gli accessori dedicati alla pulizia, utili anche per le AirPods. Ci sono però anche le solite offerte di Amazon che possono piacere al pubblico.

Amazon: ecco tutte le altre offerte degne di nota oltre a quelle dedicate per il vostro iPhone