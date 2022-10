Il prossimo mese Xiaomi potrebbe presentare i suoi nuovi top di gamma. Se ne parla già da diversi mesi e ad attirare l’attenzione è stata una foto emersa in rete nelle settimane scorse, che mostrava il retro di Xiaomi 13 e, in particolar modo, il comparto fotografico.

Una nuova foto dal vivo mostra il lato posteriore del dispositivo creando alcune perplessità. L’immagine smentisce quanto emerso in precedenza rivelando un nuovo modulo fotografico del tutto differente. Quale sarà la soluzione adottata dal colosso?

Xiaomi 13: dubbi sul comparto fotografico, ecco le due immagini del top di gamma!

La prima foto di Xiaomi 13 mostrava un comparto fotografico molto evidente, che occupava l’intera parte superiore della scocca tramite una sezione rettangolare all’interno della quale vi erano posizionati un sensore principale particolarmente evidente, affiancato da due ulteriori sensori di dimensioni più piccole.

La nuova foto scattata presumibilmente dal vivo, invece, permette di osservare un modulo fotografico del tutto differente. Il retro appare infatti occupato da un modulo di forma quadrata con angoli arrotondati, diviso in tre sezioni. La porzione di sinistra ospita i due sensori disposti verticalmente, ognuno in un’apposita porzione del modulo ben delineata graficamente. Il lato destro presenta invece un sensore sotto il quale è ben evidente la dicitura “Laser”.

Quale sarà la soluzione adottata da Xiaomi è ancora da scoprire ma molto probabilmente sarà sufficiente attendere poche settimane prima di conoscere tutti i particolari in maniera ufficiale. Il colosso potrebbe annunciare Xiaomi 13 e 13 Pro nel mese di novembre in Cina, soltanto nelle settimane successive potrebbe poi rilasciare i top di gamma anche in altri Paesi.