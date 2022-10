Unieuro è pronta per far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, proprio in questi giorni ha presentato al pubblico italiano una campagna promozionale assolutamente degna del proprio nome, con prezzi in fortissimo ribasso e dal risparmio quasi assicurato.

Per spendere poco è necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio di casa Unieuro, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale, il quale comunque garantisce l’accesso ai medesimi prezzi, ed allo stesso tempo promette la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi (solo se l’ordine è superiore ai 49 euro).

Unieuro: attenzione ai nuovi incredibili sconti

Unieuro offre un volantino davvero ricchissimo di sconti speciali con i quali gli utenti sono liberi di spendere poco o niente, anche nel momento in cui, ad esempio, volessero mettere le mani su uno smartphone di fascia alta. Il modello principe dell’intero volantino non è altro che l’ottimo Samsung Galaxy S22, un top assoluto, finalmente disponibile a soli 649 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB.

Sempre restando in seno al mondo degli smartphone, notiamo la presenza del nuovissimo foldable, il Galaxy Z Flip4, in vendita a 949 euro, passando anche per il Galaxy S21 classico, disponibile a 549 euro, oppure un buon Xiaomi 12, il cui prezzo si aggira attorno ai 599 euro.

Non mancano anche altri modelli ugualmente interessanti, quali possono essere Motorola Moto G52, Galaxy A23 5G, Galaxy A13, Motorola Moto G22, Redmi 9C, Redmi Note 11S, Oppo Reno6 e similari.