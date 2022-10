Google sta facendo la sua gara quando si tratta di telefoni pieghevoli, quindi non dobbiamo preoccuparci di Samsung, Motorola o del resto della folla cinese. L’intelligence ha indicato un periodo di attesa significativo durante l’autunno e l’inverno per un potenziale Pixel Fold, con l’azienda che punta a una finestra di lancio alla fine del primo trimestre del 2023. Quando si tratta dei display che avrà il telefono, stiamo ottenendo informazioni più specifiche su ciò che possiamo aspettarci.

Secondo il noto blogger Kuba Wojciechowski, che ha parlato con 91Mobiles del display pieghevole, le sue dimensioni saranno di 123 millimetri per 148 millimetri e la sua risoluzione sarà di 1840 per 2208. In altre parole, stiamo parlando di un pannello che è 7,58 pollici di dimensione e ha una densità di pixel di 380 pixel per pollice (ppi). Si prevede che il supporto del refresh rate massimo sarebbe superiore a 60Hz; tuttavia, non è chiaro se vedremo 120Hz. La luminosità di picco è valutata a 1.200 nits, mentre la luminosità media è misurata a 800 nits.

Google Pixel Fold arriverà presto

Gli schermi interni del Galaxy Z Fold 4 di Samsung e del Find N di Oppo presentano entrambi proporzioni rispettivamente di 8,4:9 e 10,8:9, rendendoli paragonabili agli altri dispositivi pieghevoli in stile phablet attualmente disponibili sul mercato . Se tenuto in modalità verticale, lo schermo di Pixel Fold dovrebbe avere un rapporto di 7,5:9, che, se correttamente ridotto, diventa 5:6. Questo lo renderebbe lo schermo con la larghezza più piccola o l’altezza più grande del gruppo, a seconda del punto di vista. Il display interno del Fold 4 è l’unico degli schermi del Find N che supporta 120Hz, mentre entrambi i display del Fold 4 lo fanno (il suo display esterno funziona a 60Hz).

Samsung sarà responsabile della produzione sia del display pieghevole del Pixel Fold che del display esterno; tuttavia, al momento non abbiamo molte ulteriori informazioni su quest’ultima schermata. Un mese fa, Wojciechowski avrebbe svelato lo stack di fotocamere per Google Pixel Fold, che avrebbe avuto tre fotocamere posteriori e due fotocamere selfie, una per ogni display.