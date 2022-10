A differenza di alcuni produttori, Mercedes-Benz ha deciso di puntare sulle auto eleganti e basse rispetto ai SUV ingombranti.

L’azienda con sede a Stoccarda ha ancora una vasta gamma di offerte auto, tra cui berline, roadster, veicoli elettrici e auto di lusso ad alte prestazioni.

Proprio per questo motivo, sembra che stia bollendo in pentola il restyling della nuova Classe A, oltre all’introduzione di un nuovo gruppo motore e nuove opzioni di personalizzazione. Ecco cosa ha in serbo Mercedes-Benz per il 2023.

Un motore di tutto rispetto

L’anno 2022 ha segnato un anno da dimenticare per la Mercedes-Benz, La Classe A (fondamentalmente è stata la CLA più economica e più “brutta“, e con un bagagliaio più piccolo), è stata dichiarata come l’offerta più accessibile della casa automobilistica di lusso tedesca, ma nonostante questo non ha convinto.

Ma dopo una riprogettazione completa, sembra che ci siano grandi novità per la Classe C di quest’anno, inoltre sarà presentato più avanti un nuovo modello ad alte prestazioni: l’AMG C43.

Al posto del vecchio turbo V-6 c’è un quattro cilindri ibrido leggero con un turbocompressore elettrico in stile F1. La potenza del motore ammonta a 402 CV (27 in più rispetto al vecchio C43) e Mercedes-AMG afferma che la nuova variante sarà buona per ottima per lanciare l’auto da 0 a 100 in 4,6 secondi. Una versione SE Performance più potente e con più autonomia arriverà per il 2024.

La coupé e la decappottabile Classe C (entrambe basate sulla Classe C della generazione precedente) e la berlina C300 di base rimarranno invariate durante il 2023. L’attuale modello di seconda generazione è stato introdotto nel 2020, quindi non saremmo sorpresi di vedere un aggiornamento a metà 2024.