Le auto elettriche sono il trend del momento: tutti ne vogliono parlare e acquistarne una. La Chevy ha appena rilasciato il suo fantastico nuovo Bolt, Volkswagen ha la sua nuova e-Golf e Nissan sta ancora lanciando la LEAF, il veicolo elettrico (EV) più venduto della storia. Eppure la domanda rimane: le auto elettriche valgono l’acquisto?

Ricorda che i veicoli elettrici sono molto diversi dalle auto a benzina/gas. Ci sono sicuramente aspetti negativi: cosa succede quando la batteria alla fine si esaurisce? Ma anche alcuni aspetti positivi: niente più cambi d’olio!

Le emissioni di veicoli elettrici sono inferiori

Se sei attento all’ambiente, questo primo punto è quello più importante. Sappiamo tutti che i veicoli convenzionali creano inquinamento mentre i veicoli elettrici producono zero emissioni.

Naturalmente, i veicoli elettrici non sono esattamente eco-friendly se parliamo dei componenti con cui sono costruiti. Con un veicolo elettrico, stai “riempendo” la tua auto con l’elettricità, quindi le emissioni della tua auto dipendono dal modo in cui quella elettricità è stata generata. Se la tua colonnina utilizza molte energie rinnovabili, puoi stare tranquillo.

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha pubblicato un meraviglioso strumento di confronto che analizza le emissioni dei veicoli elettrici e dei veicoli a gas in ciascuno stato.

A Washington, dove il 68% dell’elettricità proviene da impianti idroelettrici (una fonte di energia rinnovabile), i veicoli elettrici producono solo 855 libbre di CO2 ogni anno. Nella Virginia Occidentale, ricca di carbone, i veicoli elettrici emettono ben 9.841 libbre di CO2 ogni anno, molto più di Washington, ma comunque inferiori rispetto ai veicoli a gas.

I costi del carburante sono inferiori per la ricarica delle auto elettriche

Anche se il gas ha un prezzo abbastanza ragionevole in questo momento, fare rifornimento con l’elettricità sarà sempre più economico. Quanto costa caricare il tuo veicolo elettrico dipende dai prezzi locali dell’elettricità e dall’efficienza del tuo veicolo elettrico.

In confronto, un veicolo elettrico con un’efficienza di 5 km per kilowattora (simile alla sempre popolare Nissan LEAF) e alla tariffa media nazionale di 0,13 per kWh, costa circa 0,04 per km.