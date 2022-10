Iliad regala gli iPhone 14 e 14 Pro sul sito ufficiale: anche 120GB in 5G

Risulterà molto difficile anche questa volta per la concorrenza abbattere un colosso come Iliad, il quale con le sue offerte domina. A testimoniarlo sono le tue proposte attualmente disponibili sul sito ufficiale dove potete trovare anche i nuovi iPhone. La nuova gamma di Apple iPhone 14 viene proposta da Iliad con prezzi davvero ottimi per quanto riguarda l’anticipo ma soprattutto con rate molto accomodanti. Tutto quello che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale per un preventivo.

Iliad consente a tutti di sottoscrivere le tue migliori offerte che riguardano telefonia mobile e telefonia fissa, ecco i dettagli

Sono ancora disponibili sul sito ufficiale le migliori opportunità che riguardano sia il piano mobile che il piano fisso, visto che Iliad ormai da un anno riesce a disporre anche di una grande offerta per la fibra ottica.

Secondo quanto riportato, sarebbero molte le persone che avrebbero scelto di sottoscrivere proprio quest’ultima, la quale hai già clienti costa solo 15,99 € al mese. Coloro che invece sono nuovi, pagheranno 23,99 € al mese per sempre. All’interno dell’offerta ci sono venuti senza limiti con connessione senza limiti alla velocità di 5 gigabit.

Ancora disponibile anche la promozione mobile, la Giga 120. Tale promozione consente di avere il miglior quantitativo di contenuti in assoluto quando si tratta di offerte mobili. Iliad infatti dispone minuti senza limiti per tutti i suoi clienti verso tutti i numeri in Italia e in Europa, con SMS senza limiti e 120 giga di connessione dati. Ricordiamo che nel prezzo di 9,99 € al mese per sempre è compresa anche la connessione il 5G.