Netflix ha perso un’enorme quantità di abbonati negli ultimi mesi, per questo ha deciso di introdurre un nuovo piano supportato dalla pubblicità.

La società ha incolpato la condivisione dell’account in primo luogo, ma sappiamo tutti che i limiti della piattaforma, il prezzo elevato e la crescente concorrenza sono stati i motivi principali per cui alcuni abbonati se ne sono andati. Parlando di limitazioni, sembra che l’azienda abbia deciso di abbassare la risoluzione e la quantità di schermi che possono guardare i contenuti contemporaneamente. Apparentemente quindi, il piano supportato dalla pubblicità sarà di qualità inferiore rispetto alla maggior parte dei siti di streaming.

Secondo recenti rapporti, la risoluzione massima supportata sarà 480p. E come previsto, sarà impossibile vedere i contenuti in maniera adeguata su smartphone moderni e sulle smart TV. È un progresso scioccante considerati i costi.

Troppe cosa non vanno bene

In più, il livello pubblicitario non consentirà agli utenti di scaricare serie TV o film. Pertanto, non saranno in grado di guardare i contenuti offline. Per chi non lo sapesse, Netflix consente agli abbonati di scaricare programmi e film per tenerli nella memoria del telefono. Se sei senza Internet, il film o il programma scaricato può essere visto all’interno dell’app Netflix.

Le informazioni sono state trovate nella versione iOS dell’app Netflix. Mostra che tutti i piani possono scaricare e guardare contenuti offline, ad eccezione del livello pubblicitario.

Questo piano avrà il contributo di Microsoft e non consentirà di saltare gli annunci durante la visione. Allo stesso modo, non è possibile controllare le funzioni di riproduzione durante la riproduzione. Secondo le voci, questo livello pubblicitario verrà lanciato nel 2023 l’anno prossimo.