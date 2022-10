Fine de mondo: torna di moda la profezia che distrugge la Terra

Le persone, forse a causa anche della pandemia che ha scompigliato i piani di vita di tantissimi esseri umani, sarebbero entrati in crisi anche in seguito a tante cose elette proprio sul web. Purtroppo Internet risulta un’arma a doppio taglio, soprattutto quando si leggono determinate notizie. Esistono ancora tantissime persone che infatti darebbero credibilità a tutte quelle profezie già ascoltate in passato che porterebbero il nome di alcuni profeti come Nostradamus. Il 2021 avrebbe dovuto avverarsi un’altra profezia, ovvero quella della fine del mondo, la quale però secondo alcune notizie sarebbe posticipata proprio questo 2022. Preannunciamo ovviamente che si tratta solo di una bufala utile per far girare un po’ di panico generale, per cui non dategli credito.

Nostradamus e la fine del mondo, ecco la profezia che fa ancora parlare tantissime persone spaventate

Ci sono diverse credenze, tra cui anche qualche profezia, a cui le persone danno ancora molto credito soprattutto in seguito a quello che è successo e che ancora sta succedendo con la pandemia in corso.

La prima profezia parla ancora di epidemie molto più gravi di quella vissuta e di terremoti e carestie. C’è anche un’altra profezia che parla dell’innalzamento delle acque e della terra che sprofonderà sotto di esse. Non perde mai terreno anche quella profezia che parla di un asteroide che si avvicinerà alla terra e la colpirà in modo irrimediabile, anche se sarebbe stata smentita a più riprese dagli enti preposti.

Qualcuno sostiene invece che l’intelligenza artificiale finirà col dominarci, mentre una guerra mondiale sarebbe alle porte. Quest’ultima forse potrebbe risultare la più credibile delle ipotesi, visto il conflitto tra Russia e Ucraina che sta generando scompiglio in tutto il mondo.