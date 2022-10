Decathlon, ha intrapreso un’iniziativa di comunicazione in Belgio ribattezandosi “Nolhtaced” (“Decathlon” al contrario) per sensibilizzare il pubblico sulla possibilità di vendere al dettaglio nella “direzione opposta“. Con questo concetto, la catena punta ad acquistare dai propri clienti prodotti che non utilizzano più alcuni prodotti che potrebbero essere venduti.

Il nome sarà “Nolhtaced“. Con questo il rivenditore spera che la sua nuova politica incoraggi più persone a fare affari con prodotti usati di qualità.

“L’obiettivo è riutilizzare quante più apparecchiature possibile per ridurre l’impatto sul nostro ambiente ed evitare sprechi. La gamma di prodotti di seconda mano di Decathlon consentirà inoltre ai consumatori meno fortunati di acquistare attrezzature sportive di qualità a un prezzo inferiore“, ha affermato Decathlon Belgio in un comunicato stampa.

E’ stato recepito molto bene

Il nuovo modello di business dell’usato di Decathlon ha avuto molto successo, soprattutto in Belgio. “A prima vista, questo cambio di nome potrebbe sembrare una semplice iniziativa di marketing, ma il nostro obiettivo è principalmente quello di far conoscere il nostro servizio di riacquisto a quante più persone possibile”, ha affermato Arnaud de Coster, responsabile dei prodotti di seconda mano di Decathlon in Belgio.

Gli articoli di seconda mano più venduti dal rivenditore sono biciclette per bambini, mountain bike e attrezzature per il fitness, anche abbigliamento e calzature sono molto popolari. “Più che possedere, si tratta di usare. Ciò significa anche che dobbiamo progettare i nostri prodotti in modo che possano durare il più a lungo possibile“, ha aggiunto Joeri Moons, Direttore dello sviluppo del rivenditore in Belgio.