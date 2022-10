Conad raccoglie in un ottimo volantino alcuni dei suoi migliori sconti del periodo, con i quali cercare di spingere i consumatori a risparmiare molto più del previsto, senza obbligarli ad ogni modo a doversi preoccupare della dislocazione territoriale.

In netto contrasto con quanto vediamo, ad esempio, da Euronics o Trony, in questi giorni gli utenti si sono ritrovati ad avere la possibilità di spendere molto poco in ogni negozio in Italia, senza differenze in merito alla regione di appartenenza. I prezzi sono bassi e convenienti per tutti i consumatori, con annessa la solita garanzia di 24 mesi, che copre i singoli difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare nel periodo di validità della stessa.

Conad: quali sono i nuovi sconti da non perdere

Offerte a non finire da Conad con i tantissimi sconti speciali che aiutano a risparmiare al massimo tutti i consumatori nazionali, a partire ad esempio dal decoder compatibile con il digitale terrestre DVB-T2, o meglio definito di seconda generazione. Questi è un prodotto fondamentale per gli utenti che non dispongono di un televisore compatibile, e si ritrovano quindi costretti ad effettuare il cambio generazionale; per evitare di acquistare la TV, spendere 29 euro per un decoder esterno potrebbe essere un valido compromesso.

Non mancano altri accessori per la casa e la vita di tutti i giorni, come piastra elettrica a 19 euro, oppure anche tagliacapelli di casa Philips, in vendita a soli 24,90 euro.