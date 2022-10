Sono emersi alcuni filmati che mostrano il momento scioccante in cui un Boeing 747 Dreamlifter, di proprietà della Boeing Company, ha perso una delle sue ruote principali durante la partenza in Italia.

L’incidente è avvenuto l’11 ottobre 2022, intorno alle ore 9,15 quando il Boeing 747-400 Dreamlifter, operato da Atlas Air, stava decollando dall’aeroporto di Taranto (TAR).

Secondo Flightradar24.com, il Dreamlifter, registrato N718BA, stava effettuando il volo 5Y-4231 per l’aeroporto internazionale di Charleston (CHS), negli Stati Uniti.

Poco dopo la partenza, una delle ruote principali del Dreamlifter è schizzata rapidamente fuori dall’aereo. Ma l’equipaggio ha continuato la fase di ascesa.

Fonte: 3 Minutes of Aviation

Nessun ferito, stanno tutti bene

L’incidente è stato ripreso in video da un testimone. Il filmato mostra un fumo denso che si alza dalla sezione dell’ingranaggio principale pochi secondi dopo il decollo dell’aereo. La ruota è stata poi ritrovata fuori dai confini dell’aeroporto in un vigneto vicino.

Boeing ha riconosciuto l’incidente in una dichiarazione, affermando che il volo è atterrato in sicurezza l’11 ottobre, tuttavia, la causa del malfunzionamento è ancora sconosciuta. “Un volo cargo Dreamlifter operato da Atlas Air è atterrato in sicurezza questa mattina all’aeroporto internazionale di Charleston, dopo aver perso un gruppo ruota dal suo carrello di atterraggio durante il decollo dall’aeroporto di Taranto-Grottaglie in Italia questa mattina“. “Sosterremo le indagini del nostro operatore“, ha affermato un rappresentante della società.

Il Dreamlifter è un aeroplano Boeing 747 retrofit sviluppato all’inizio degli anni 2000 per trasportare i componenti del nuovo 787 Dreamliner di Boeing attraverso i continenti. L’imponente Dreamlifter è dotato di 18 ruote di quattro piedi di diametro.