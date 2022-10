Se non avete mai sentito parlare dei tentativi di phishing, sappiate che possono capitarvi ogni giorno. Spesso ad essere presi in esame sono quei messaggi provenienti dalle banche, le quali però non sanno minimamente che qualcuno stia utilizzando il loro nome. I messaggi vogliono solo una cosa: le credenziali di accesso per poi entrare nel vostro conto svuotandolo inesorabilmente. Un chiaro esempio potete notarlo nel paragrafo successivo.

Banche italiane sotto assedio da parte delle truffe: ecco il nuovo tentativo di phishing che mi fa credere di avere un problema con la banca

Il messaggio che trovate qui sotto parla molto chiaro e vi fa credere di dover intervenire per rimettere in funzione la vostra carta del conto corrente. Le banche ovviamente non centrano nulla, visto che il loro nome viene utilizzato in maniera indebita come in questo caso. State quindi molto attenti, visto che tali tentativi di phishing sono diventati ricorrenti e riescono a colpire anche le persone che risultano più esperte.

Il nostro consiglio è quello di eliminare subito il messaggio proprio per evitare che in un qualsiasi modo possa diffondersi altrove. In seguito tutto quello che dovrete fare sarà evitare assolutamente di cliccare sul link.

Gentile cliente Intesa Sanpaolo

La tua carta non può essere utilizzata fino a quando non confermiamo che ne sei il proprietario.

Ciò è accaduto a causa di molti pagamenti rifiutati sulla tua ultima transazione online. Per ripristinare tutte le funzioni della tua carta e utilizzarla come prima, premi il pulsante qui sotto e segui i passaggi:

ATTIVA LE FUNZIONI