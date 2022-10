iMessage sta per ricevere un aggiornamento davvero rivoluzionario. Apple sta lavorando a un nuovo design e a delle nuove funzionalità tramite le quali rinnoverà la sua piattaforma dedicata alla messaggistica istantanea. A fornire alcune informazioni su quelle che saranno le novità è il leaker Majin Bu, secondo il quale il colosso presenterà la nuova versione di iMessage con il lancio di iOS 17.

Apple rinnova iMessage con chat room, funzioni AR e tante altre novità!

La piattaforma iMessage di Apple sarà completamente rinnovata con il rilascio di iOS 17. Il colosso modificherà il design che ha fino ad ora contraddistinto la chat e introdurrà tante nuove funzioni.

Gli utenti Apple avranno a disposizione la possibilità di sfruttare chat room e grazie al supporto alla realtà aumentata si avrà modo di condividere video e comunicare in un modo tutto nuovo.

La fonte non ha fornito particolari dettagli su quelle che saranno le funzioni introdotte da Apple ma tramite un tweet ha fatto riferimento all’arrivo dell’aggiornamento in contemporanea con il lancio del visore AR e VR di cui si parla già da parecchio tempo. Com’è possibile notare dall’immagine qui riportata ha elencato alcune novità, tra le quali video clip e funzioni AR.

Apple potrebbe voler manifestare le sue capacità nel settore della realtà aumentata in maniera graduale. Il prossimo anno procederà con il lancio del primo visore dedicato alla realtà mista che, secondo le voci più recenti, sarà in grado di effettuare la scansione dell’iride. La tecnologia potrebbe essere sfruttata per alcune funzioni, come i pagamenti istantanei.