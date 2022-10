Continuano i casi di allerta alimentare in Italia. Infatti, dopo la risonante vicissitudine dei wurstel Tre Valli contaminati dal batterio della Listeria, ecco che il tema dei prodotti ritirati torna più che mai in voga.

In questo caso però ritorna una vecchia conoscenza, soprattutto di Kinder: la Salmonella. A quanto pare, in un prodotto a marchio Coop è stata trovata una possibile presenza di salmonellosi, che ha causato un conseguente e rapido ritiro dagli scaffali dei supermercati.

Prodotti ritirati: gira ancora la Salmonella e questa volta colpisce un prodotto di Coop

Il prodotto a marchio Coop protagonista di questi nuovi ritiri alimentari è un lotto di semi di sesamo bio Viviverde Coop. Come ha segnalato la stessa catena di supermercati, il prodotto è stato tempestivamente ritirato a causa di un pericoloso rischio microbiologico.

In questo caso il problema non è rappresentato quindi dall’ossido di etilene, un pesticida che ha fatto preoccupare tantissimo i supermercati di tutta Italia essendo che è stato trovato più di una volta in diversi prodotti (tra cui proprio nei semi di sesamo).

I lotti ritirati

Dunque, Coop ha richiamato in via precauzionale il seguente lotto di semi di sesamo bio Viviverde Coop nella confezione di 250 grammi:

Lotto L138/22 – Data di scadenza o termine minimo di conservazione: entro 05/2023

La motivazione ufficiale del ritiro è che, per l’appunto, all’interno “potrebbe contenere salmonella”.

Dunque, se avete in casa un pacchetto di questo prodotto, controllate subito se il lotto in questione è quello incriminato. Inoltre, la Coop invita “i consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso”.