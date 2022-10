Whatsapp: come bloccare qualcuno senza farglielo capire

Spesso ci capita di voler eliminare dalle nostre vite (e anche da Whatsapp) alcune persone con le quali prima si condivideva qualsiasi cosa. Purtroppo molti rapporti sono destinati a finire e con questi le conversazioni su Whatsapp. Ma c’è un problema, perché spesso non si vuole passare per infantili bloccando l’interlocutore alla prima discussione. Come risolvere quindi tale dilemma?

Whatsapp: con questo trucco si può bloccare senza darlo a vedere

È davvero possibile? Assolutamente sì. Non preoccupatevi, con questo trucchetto Whatsapp si può “bloccare” chiunque, anche qualcuno che conosciamo da molto vicino, come un parente, un collega, o un amico.

Basta solo tenere premuto sulla chat della persona che si vuole ignorare per poi cliccare sull’opzione “Archivia chat”. Così facendo il contatto non si ritroverà bloccato, di conseguenza potrà continuare scrivere qualsiasi cosa senza che tu te ne accorga e mantenendo lontani rabbia, rancore e stress. Tutto questo grazie all’archivio di Whatsapp, nel quale si nascondono i messaggi meno desiderati.

Dunque, archiviando la chat essa sparirà dalla schermata principale e ogni volta che si riceverà un sms sull’applicazione non tornerà in “superficie” ma rimarrà nei meandri dell’elenco di messaggi inviati nel corso degli anni. Qualora volessi farti del male, potrai sempre dirigerti sulla sezione “Chat archiviate” e rileggere tutto ciò che ti sei perso. Ti consigliamo però di non cadere in tentazione o gliela darai vinta (E TU NON VUOI QUESTO, VERO?).

Tale trucco vi permetterà inoltre (anche se non dovremmo dirvelo) di tenere nascosti i messaggi più compromettenti dagli occhi dei vostri partner o amici.