WhatsApp sta continuando senza sosta la sua strada verso gli aggiornamenti, il team di sviluppo sembra davvero non andare mai in vacanza e sta continuando a buttare fuori funzionalità innovative una dopo l’altra, negli ultimi mesi infatti sono arrivate features come l’aumento degli upload a 2Gb, il player globale per gli audio e soprattutto l’aumento della velocità di riproduzione di questi ultimi.

Dopo queste importanti novità sembra però non essere finita qui, nel canale Beta è infatti in fase di testa la possibilità di modificare i messaggi inviati, nel dettaglio la versione beta 2.22.22.14.di Android, naturalmente non pronta per il rilascio globale, mostra che i messaggi modificati, mostreranno l’etichetta di “Modificato” in piccolo sotto il messaggio stesso, ad indicare che appunto non abbiamo a che fare con il messaggio inizialmente inviato.