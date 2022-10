Se cerchi una guida su come migliorare l’esperienza e il gameplay di FIFA 23, dovresti seguire uno di questi consigli.

Uno dei primi aspetti da organizzare quando avvii FIFA 23 sono le tattiche e le formazioni personalizzate. Tra le varie formazioni, è stato inserito un nuovo schema 5-1-2-2, inoltre può essere cambiato il sistema da difensivo ad equilibrato e offensivo.

Per una formazione difensiva, orientatati verso una formazione con 2 CDM, come il 4-2-3-1 che è sempre stato molto efficace. 4-1-2-1-2 (2) e 4-1-2-1-2 sono due buone formazioni equilibrate che ti forniscono uno stile stretto (4-1-2-1-2 (2)) o una formazione più ampia (4-1-2-1-2).

Una formazione offensiva come il 4-4-2 è molto utile per il pressing quando si perde. La chiave è variare: mantieni le tattiche bilanciate e poi modificale a tuo piacimento. Ad esempio, vai con il 4-4-2 e se lo trovi troppo difensivo, puoi sempre aggiungere uno stile difensivo come “Pressione sul tocco pesante“, aumentare la profondità di gioco e magari aggiungere un’istruzione per i CM quando attaccare. Continua ad armeggiare finché non trovi la formula perfetta.

Cambia i giocatori nel momento giusto

Il cambio giocatore è il segreto per una buona difesa, eppure è un aspetto con cui ogni giocatore FIFA lotta, dalla Divisione 10 fino al livello Elite.

C’è una nuova funzionalità in FIFA 23 chiamata “Cambio adattivo della levetta destra“: questa impostazione si trova nelle impostazioni del controller e ti permette di tenere la levetta analogica destra più a lungo per scegliere un giocatore più lontano. Se hai difficoltà a cambiare la levetta destra, questo può essere d’aiuto, perché puoi anche vedere un riferimento visivo su dove stai mirando con la levetta destra, in modo da sapere esattamente a chi stai passando.