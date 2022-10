Twitter sta creando uno strumento per ridurre le molestie e il bullismo. La programmatrice di app Jane Manchun Wong ha identificato un meccanismo per i consumatori per regolamentare le menzioni su Twitter. Secondo uno screenshot fornito da Wong, gli utenti possono limitare le menzioni a coloro che seguono o disattivarle. Potresti ancora permettere a chiunque di menzionarti, come fa Twitter adesso.

Dare ai clienti la possibilità di disattivare le menzioni sarebbe un grande cambiamento per l’azienda, ma li proteggerebbe da bullismo e molestie. Gli utenti presi di mira dai troll ora possono rimuovere o disattivare account o tweet offensivi, ma questo non si adatta quando sono coinvolti centinaia di account.

Twitter si prepara all’aggiornamento della piattaforma

Come per qualsiasi funzione di test, non è chiaro se e quando Twitter rilascerà le funzionalità aggiuntive. Twitter dice a TechCrunch di non aver commentato la modifica proposta. In un messaggio ora cancellato, il privacy designer di Twitter Dominic Camozzi ha rivelato le nuove impostazioni e ha richiesto un input.

Se Twitter lancia la funzionalità, si unirà ai suoi strumenti di gestione del pubblico. Gli utenti di Twitter possono limitare le risposte ai tweet dal 2012. Puoi limitare le risposte ai follower o le citazioni dei tweet. I troll possono ancora citare Tweet per trasmettere abusi utilizzando questa capacità. Le nuove regole di Wong potrebbero eliminare questa scappatoia e salvaguardare gli utenti dai troll.

Twitter ha introdotto ‘Unmentioning’ quest’anno. La funzionalità consente agli utenti di rimuovere il proprio nome dal tweet di un altro utente in modo che non vengano più taggati in esso e il dialogo continuo non emerga nel flusso delle menzioni. Nuove restrizioni impedirebbero la menzione del tuo handle. Le restrizioni aggiuntive sarebbero un’ottima aggiunta alla piattaforma ed è bello sapere che Twitter sta esplorando altri metodi per salvaguardare gli utenti dalle molestie. Twitter è stato accusato di non aver fatto abbastanza per prevenire attacchi coordinati di trolling.

Sebbene le personalità popolari possano subire molestie maggiori rispetto ad altri tipi di utenti, l’abuso razziale rimane una preoccupazione su Twitter. Nuove regole salvaguarderebbero gli utenti di Internet da molestie e trolling.