Twitter ha espulso definitivamente il 45° presidente di America dalla sua piattaforma l’8 gennaio 2021, due giorni dopo che una folla di sostenitori di Trump ha assalito il Campidoglio. Trump ha utilizzato il suo account Twitter per interagire con i suoi sostenitori e detrattori, inclusi gli americani di tutti i giorni e i legislatori di entrambe le parti. Lo usava anche per far sapere a tutti cosa stava pensando in un dato momento.

Lo scorso febbraio, quando Trump aveva bisogno di trovare un sostituto per Twitter che lo aiutasse a far emergere le sue idee, ha fondato Truth Social. Sette mesi dopo, l’app è stata classificata come la 25a applicazione di social network più popolare nell’App Store. A causa degli standard di Google che limitano l’inclusione di applicazioni che includono materiale violento e promuovono la violenza, l’app creata da Trump Media & Technology Group (una nuova società Trump costituita nell’ottobre dello scorso anno) non ha potuto essere pubblicata nel Google Play Store.

Truth Social è disponibile al download anche su Android

‘Le app possono essere distribuite su Google Play a condizione che rispettino le nostre linee guida per gli sviluppatori, incluso l’obbligo di moderare efficacemente i contenuti generati dagli utenti e rimuovere i post discutibili come quelli che incitano alla violenza’, ha affermato un portavoce di Google. ‘Le app possono essere distribuite anche su Google Play a condizione che rispettino le nostre linee guida per gli sviluppatori.’

Il divieto di elencare Truth Social su Android ha avuto l’effetto di impedire al 44% degli americani di vedere i tweet di Trump sull’app che aveva creato lui stesso. Ci sono state soluzioni alternative per la restrizione, come l’installazione di un’app browser su un dispositivo Android in modo che si possa accedere al sito Web Truth Social. L’applicazione Truth Social può anche essere trasferita lateralmente su un telefono Android tramite l’uso di un app store di terze parti. Ma oggi nessuno di questi approcci è necessario poiché Google ha concesso l’autorizzazione alla distribuzione di Truth Social tramite il Play Store.