Smartphone: i migliori trucchi per spiare il partner

In amore vince chi fugge e anche chi si fida con moderazione. Wait, non stiamo intendendo di non dovervi fidare dell’altro, ma di verificare la situazione ricorrendo ad alcune strategie “innocenti”. Tra le meno consigliate vi è l’ausilio di app apposite per tenere sotto controllo il proprio partner.

Smartphone: ecco come tenere sotto controllo la propria metà

Oltre al partner, si può spiare il proprio figlio ma anche gli amici. Come?

Trucco numero 1

Innanzitutto è possibile accedere alla posizione della persona interessata andando su “trova il mio dispositivo” per Android e alla funzione “trova il mio iPhone” per iPhone. Da qui la strada è tutta in discesa, poiché bisogna solamente inserire il dispositivo per avere accesso ai suoi spostamenti e la sua posizione.

Trucco numero 2

Innanzitutto abbiamo bisogno di cuffie (auricolari) da indossare. Per quanto riguarda l’iPhone è necessario andare sulle impostazioni, cliccare su centro di controllo, scorrere verso il basso e selezionare la finestra dedicata all’ “udito”. Attivatela, dopodiché lasciate il telefono acceso. Preparatevi ad ascoltare tutte le conversazioni che volete e il gioco è fatto. Ma non è finita qui: vai sulle impostazioni e digita “accessibilità”, poi su instradamento chiamate e attiva la casella “rispondi automaticamente”. Azzerando i secondi si potrà ascoltare tutta la chiamata.

Trucco numero 3

La terza opzione è adatta sia ad iPhone che ad Android e consiste semplicemente nello scaricare un’applicazione gratuita. Il suo nome è “Qustodio”, va installata sia nel nostro telefono che nel cellulare dell’altra persona, e permetterà di vedere i messaggi ma anche le ricerche fatte dalla persona spiata.