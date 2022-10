La truffa è sempre in agguato per gli utenti di Poste Italiane e PostePay, proprio in questi giorni sono stati segnalati nuovi tentativi di phishing, i quali effettivamente possono causare non pochi problemi se non riconosciuti.

Lo diciamo sempre, se ricevere un SMS o una email, con mittente Poste Italiane, non cliccate il link interno, perché potrebbe essere un messaggio truffaldino. I malviventi spingono infatti a farvi premere il link, collegandovi ad un sito che, almeno a prima vista, parrebbe essere identico all’originale, ma che risulta essere salvato su un server esterno, in questo modo pensando di fare l’accesso al vostro profilo ufficiale, consegnate tutte le credenziali ai malviventi, offrendo loro libero accesso.

Poste Italiane e PostePay: attenzione alle truffe

Il messaggio di cui vi parliamo riporta sostanzialmente un’ipotetica anomalia al vostro conto, inserendo un link da premere per collegarvi ed effettivamente cercare di scoprire di cosa parla. Si tratta palesemente di una truffa, in primis perché viene inviata a chiunque, anche utenti che non dispongono di un conto con Poste Italiane, in secondo luogo perché è la stessa azienda a sottolineare che mai e poi mai invierebbero messaggi del genere ai propri clienti.

L’unica cosa da fare, se vi trovate in una simile situazione, è ricorrere alla cancellazione del messaggio, ma se nutriste qualche dubbio, il consiglio è sempre lo stesso: collegatevi al sito ufficiale, digitandolo nel browser, ed effettuate l’accesso al profilo, mai e poi mai cliccate il link.