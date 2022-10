Panorama senza pietà: prodotti al 70% di sconto solo oggi in esclusiva

Stando a quanto riportato, è ora possibile avere a disposizione tramite il celebre volantino lanciato ad ottobre da Panorama alcune offerte impressionanti che riguardano non solo gli alimentari e gli oggetti per la casa, ma anche elettrodomestici e tecnologia di livello.

La concorrenza non riuscirà questa volta ad eguagliare le offerte, visto che panorama propone opzioni di altissimo livello tra cui una lavatrice ma anche una Smart TV a prezzo davvero eccezionale. Dubbi quindi ce ne sono molto pochi: bisogna solo prendere al volo queste occasioni che probabilmente non si riproporranno dal prossimo volantino in poi che riguarderà la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Panorama offre poi anche la garanzia di due anni su ogni prodotto venduto. In basso trovate tutte le informazioni del caso con prezzi e specifiche tecniche.

Panorama riempie di idee le persone con il suo nuovo volantino che mostra anche alcuni pezzi di tecnologia ed elettronica, ecco i super prezzi del momento

La prima proposta, come detto quella di una lavatrice, arriva da parte di un marchio molto noto nel settore che è Indesit. Il prezzo in questo caso corrisponde a soli 229 euro, predisponendo una capienza che arriva a 6 kg. I pezzi disponibili sono solo 250, per cui fate presto ad acquistarla.

No finisce però qui, visto che avevamo parlato di una smart TV. Quella proposta da United è una versione LED con un’ampiezza pari a 32″, ma non solo: ecco anche il sistema operativo Android TV e la risoluzione HD. Il prezzo in questo caso è di 169 euro.