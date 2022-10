Buone notizie per tutti gli appassionati Italiani del mondo OnePlus, la catena di elettrodomestici Unieuro ha recentemente annunciato che sarà possibile acquistare smartphone OnePlus.

Ci stiamo riferendo, oggi in particolare, ai nuovi OnePlus Nord CE 2 e OnePlus Nord 2T. Scopriamo insieme tutti i dettagli ed il costo dei relativi smartphone.

OnePlus Nord CE 2 Lite e Nord 2T disponibili ora da Unieuro

OnePlus Nord 2T include tutte le caratteristiche di livello flagship tipiche della società ma ad un prezzo vantaggioso. Tra le specifiche più importanti, segnaliamo la presenza della ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W, di un chipset MediaTek Dimensity 1300 e di una fotocamera frontale da 32 MP.

Per quanto riguarda il Nord CE 2 Lite, invece, rappresenta una soluzione accessibile a tutti. Il dispositivo offre il processore Snapdragon 695 5G, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e un display da 120 Hz a risparmio energetico. È inoltre dotato di OxygenOS 12.1, connettività 5G e mantiene le caratteristiche più apprezzate della serie OnePlus Nord CE, come il jack per cuffie da 3,5 mm e la memoria espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

OnePlus Nord 2T e OnePlus Nord CE 2 Lite sono disponibili all’acquisto in tutti i negozi Unieuro. OnePlus Nord 2T sarà disponibile nelle ue colorazioni Gray Shadow e Jade Fog nella versione da 8+128 GB a 409 euro, e nella versione da 12+256 GB a 509 euro. OnePlus Nord CE 2 Lite sarà disponibile in Blue Tide e Black Dusk nella versione da 6+128 GB al prezzo di 309 euro.