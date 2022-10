Netflix ha dichiarato giovedì che lancerà un’opzione di streaming più economica e supportata dalla pubblicità il 3 novembre che costerà 549 euro al mese, nel tentativo di recuperare utenti.

Attualmente, Netflix offre abbonamenti senza pubblicità che vanno da 9,99 fino a 19,99 euro a seconda di quanti utenti accedono allo stesso account. Il servizio più popolare costa 15,49.

Il nuovo piano, soprannominato “Basic with Ads“, dovrebbe essere lanciato il 3 novembre con annunci che durano in media da 4 a 5 minuti all’ora, ha affermato Netflix, e specifica che gli annunci avranno una durata compresa tra 15 e 30 secondi e verranno riprodotti prima e durante il programmi.

Su reti di trasmissione come ABC, NBC o FOX, i tempi pubblicitari in prima serata variano da una media di 12 a 17 minuti all’ora, secondo Statista.

La piattaforma, creatrice di serie di “Dahmer”, “Stranger Things” ed “Emily in Paris”, ha aggiunto che “un numero limitato di film e programmi TV non sarà disponibile a causa delle restrizioni sulle licenze“. Lo streamer non ha specificato quali spettacoli e ha affermato che stava lavorando per revocare tali restrizioni.

Tuttavia, gli utenti che optano per Basic with Ads non avranno la possibilità di scaricare programmi.

Ecco dove verrà attivato

Il servizio sarà disponibile in 12 paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Messico e Spagna.

La decisione di offrire spot pubblicitari durante la visione di un programma arriva menta causa della perdita di oltre 1 milione di abbonati all’inizio di quest’anno, una situazione che la piattaforma non ha mai affrontato, dato che ha oltre 220 milioni di abbonati.

Da quando ha annunciato che avrebbe esaminato la pogssibilità di introdurre le pubblicità ad aprile, Netflix si è mossa rapidamente per facilitare il lancio del nuovo servizio, inclusa l’assunzione di Microsoft come partner, oltre a due dirigenti di Snap per guidare la spinta pubblicitaria.

Il Wall Street Journal ha riferito che Netflix stava cercando di lanciare il suo servizio prima del principale rivale Disney+, che distribuirà il suo servizio supportato dalla pubblicità l’8 dicembre per $ 7,99 al mese.