MD Discount è folle: tutto al 70% solo oggi, prodotti quasi gratis

Tutto quello che potete acquistare all’interno dei supermercati con il marchio MD Discount, spesso riguarda gli articoli per la casa ma soprattutto cibo e qualsiasi altro tipo di articolo che riguarda la prima necessità. Allo stesso tempo talvolta capita che vengano fuori delle offerte riguardanti il mondo della tecnologia, anche se ora come ora alle uniche offerte disponibili riguardano alcuni elettrodomestici per la casa e qualcos’altro di affine.

In basso potrete avere rapidamente un assaggio di tutto quello che è disponibile e che può riguardare il vostro ambiente domestico dal punto di vista degli elettrodomestici. I prezzi sono ineguagliabili e la garanzia è di due anni su tutto.

MD offre il suo miglior volantino: ad ottobre le offerte sono talmente tante che c’è solo l’imbarazzo della scelta, ecco un assaggio

In primo luogo non potete mancare la grande promozione che riguarda uno degli oggetti domestici più desiderati al momento, ovvero la friggitrice ad aria offerta dal famoso marchio di concorrenza Master. Il prezzo al pubblico è di soli 39,90 € con una capienza del cestello pari a 2 litri.

Disponibile poi anche l’opportunità di acquistare altri elettrodomestici, come una lavatrice che ha una capienza di 8 kg appartenente al celebre marchio italiano Sangiorgio. Il prezzo è di 269 €, mentre spendendo 99 € potrete avere anche una delle migliori proposte per quanto riguarda le scope elettriche senza fili. Ad offrirla è il marchio Necchi.

Infine ecco qualcosa di realmente interessante, ovvero una cantinetta in grado di ospitare fino a 121 litri in bottiglie di vino con sei ripiani in legno. Il prezzo è di 199 € e l’offerta arriva da parte del famosissimo marchio Candy.