Uno dei maggiori pericoli a cui un utente connesso al mondo del web delle prestate attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolenta infatti colpisce con cadenza regolare gli utenti con delle vere e proprie ondate di attacchi truffaldini pensati per appropriarsi di dati sensibili come password o codici di accesso bancari.

Generalmente questi attacchi prendono corpo in comunicazioni truffaldine pensate per conquistare rapidamente la fiducia del lettore utilizzando indebitamente i nomi di aziende autorevoli.

Queste comunicazioni vengono diffuse sotto forma di sms o mail false pensate per indurre la vittima a compiere azioni come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati malevoli.

Mail di phishing a nome di INPS

La nuova mail di fishing che sta prendendo piede in Italia ribadisce alla lettera a tutti questi concetti, quest’ultima sfrutta indebitamente il nome dell’istituto nazionale per la previdenza sociale, INPS, ed avvisa l’utente di una richiesta presso lente non andata a buon fine a causa di una documentazione incompleta che può essere visionata per intero scaricando un allegato presente nella mail, solo che all’interno di quest’ultimo è contenuto un malware a dir poco letale che si è installato assumerà il controllo del vostro PC iniziando a copiare tutti i dati salvati in memoria.

Il consiglio migliore da seguire per evitare problematiche legate a questa mail è quello che non appena riconosciuta è meglio eliminarla immediatamente senza scaricare per nessun motivo al mondo l’allegato presente, fate attenzione perché non c’è nessun margine di errore.