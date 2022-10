Expert distrugge Euronics e Unieuro con offerte al 90% solo oggi

Col passare del tempo tutti hanno capito quali erano gli Store migliori per quanto riguarda la vendita di tecnologia, ma soprattutto dell’elettronica di consumo. Stando a quanto riportato, come il volantino di ottobre di Expert ci sarebbe poco altro in giro, proprio per i prezzi presentati tra le sue pagine. Sfogliando proprio l’ultimo volantino, è possibile venire a conoscenza di opportunità impressionanti, le quali comprendono infatti anche la possibilità di poter effettuare dei finanziamenti sfruttando delle opportunità. Ricordiamo infatti che è disponibile il tasso 0 con TAN fisso 0% e TAEG allo 0%. Sceglierete poi quante rate poter fare, fino ad un massimo di 24.

In basso potete notare subito alcuni dei prezzi migliori che stanno interessando soprattutto il mondo della telefonia, tutto compreso all’interno del volantino di Expert.

Expert è quanto di meglio cioè quando si parla di tecnologia: ecco i prezzi migliori da prendere al volo nel mondo dell’elettronica ma non solo

State aspettando di sapere quali sono i prodotti migliori in offerta? Possiamo aprire subito le danze con uno di quelli più richiesti in assoluto per quanto riguarda il mercato della telefonia mobile. Si tratta di un dispositivo di casa Samsung, il quale è meglio conosciuto dal pubblico con il nome di Galaxy S22 Ultra. La versione da 256 giga viene fornita da Expert al prezzo di 1099,99 euro.

No finisce però qui visto che Samsung propone anche il suo dispositivo meglio di come Galaxy A53 5G, Il quale con 389,99 euro può essere portato a casa con due anni di garanzia, proprio come tutti gli altri prodotti venduti da Expert.