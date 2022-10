E’ possibile ottenere l’esenzione dal canone Rai, ma bisogna soddisfare alcuni requisiti.

Il pagamento della tassa è un obbligo a cui tutti dovrebbero ottemperare. Il condizionale, però, è d’obbligo, poiché questa tassa è sempre stata tanto detestata quanto evasa.

Una cosa che ha molto contribuito a sdoganare la percentuale di chi fino ad allora era stato furbo. Una situazione che cambierà dato che la Commissione Europea ha ordinato all’Italia di non proseguire in questa direzione poiché è illegittimo vincolare il tributo televisivo ad un pagamento principale che, però, non mostra collegamenti diretti.

Ciò significa che il canone Rai, dal 2023, tornerà ad essere autonomo. O sarà collocato in una sezione più appropriata. Fatto sta che il rischio di evasione torna alto per questa tassa che deve essere pagata da chi ha almeno un televisore in casa, esenzione permettendo.

Come richiedere l’esenzione

Ci sono, infatti, situazioni per le quali ci sono persone che sono esonerate dal pagamento. Per fare ciò è necessario inviare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. Così facendo, non dovrai pagare i 90 euro annui previsti, suddivisi in dieci rate da nove euro ciascuna.

Non sono tenuti al pagamento dell’imposta le persone che hanno compiuto i 75 anni di età e hanno un reddito annuo fino a 8mila euro, o coloro che vivono in una casa di riposo. E ancora, chi non ha la televisione in casa. In questa situazione, deve essere compilata un’apposita autodichiarazione, a cui potrebbe seguire un’ispezione da parte di un agente fiscale.

E non devono pagare la quota neanche i diplomatici e i membri delle forze armate straniere di stanza in Italia. E ancora, anche chi si trasferisce in una casa dove c’è qualcuno che già paga il canone. Per avere l’esenzione, la relativa domanda deve essere presentata dal 1 luglio al 31 gennaio relativa all’anno 2023.