Euronics regala la tecnologia al 90% solo oggi, tutto quasi gratis e Unieuro distrutta

Non sono mai mancate le opportunità in casa Euronics, dove la qualità non manca mai e i prezzi sono davvero ottimi. L’opportunità in questo caso è molto ghiotta, visto che le persone che acquisteranno preso la nota catena potranno sfruttare anche il finanziamento a tasso zero che utilizza TAN fisso 0% e TAEG 0% con prima rata da pagare a marzo 2023. In basso potete scoprire tutte le opportunità che solo per qualche giorno andranno avanti all’interno dell’ultimo volantino.

Euronics distrugge la concorrenza con sconti incredibili all’interno del volantino di ottobre che celebra gli 86 anni di uno dei suoi Store

Non ci sono poi i prodotti migliori visto che tutti i marchi top sul mercato vengono proposti all’interno degli Store fisici sul territorio. Si parte infatti da uno dei produttori migliori di sempre ovvero Samsung che propone una delle sue smart TV a 599 euro, più precisamente la variante OLED da 50 pollici in 4K HDR 10.

Ma mancano poi le altre idee visto che ci sono anche diversi computer come quello portatile di Lenovo che costa 349 €. l’Ideapad 3 in questione include anche un SSD da 256GB di memoria e un processore Intel i3 di decina generazione con 8GB di RAM.

Non mancano poi gli elettrodomestici, proprio come dimostra la presenza del marchio Electrolux che propone una versione con capienza da 8 kg. Ci sono poi anche tantissimi altri dispositivi fino al prossimo 21 ottobre, giorno nel quale scadranno alcune offerte. Ricordiamo che Euronics fornisce una garanzia legale di due anni per ogni prodotto che viene acquistato presso uno dei suoi store.