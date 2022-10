Esselunga è pazza: articoli quasi gratis, tutto al 70% solo oggi

Esselunga risulta uno dei marchi più dediti a proporre offerte eccezionali, ultimamente anche in merito al mondo della tecnologia e dell’elettronica. I prezzi sono sempre più inclini al ribasso, proprio come desidera il pubblico.

Attualmente, se non date un’occhiata allo Store online del celebre marchio Esselunga, non troverete nulla all’interno del volantino per quanto riguarda il mondo della tecnologia nonostante tantissime altre offerte interessanti. Ci sono delle proposte ottime, ma per quanto concerne l’elettronica e in questo caso il gaming, dovete affidarvi solo all’unica offerta che Esselunga propone. Si tratta del celebre gioco di calcio, quello eletto come miglior simulatore al mondo, che prende il nome di FIFA 23.

Esselunga offre il gioco con due versioni differenti, ovvero quella che viene venduta per la PlayStation 4 e l’altra dedicata alla console di ultima generazione PlayStation 5.

Il prezzo di vendita per la prima versione è di 54,90 €, mentre nel caso della PlayStation 5, pagherete il gioco 64,90 €.

Molteplici saranno le opportunità di notare quanto è cambiato il gioco, con diverse introduzioni ed innovazioni rispetto all’anno precedente. Ci sono delle grandi novità, le quali non vi lasceranno di certo delusi. Troverete infatti la possibilità di giocare il mondiale sia maschile che femminile, ci saranno le squadre di club femminili per la prima volta in un gioco è un sistema totalmente nuovo per calciare le punizioni, i calci d’angolo, i rigori e anche i semplici tiri.