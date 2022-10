La maggior parte dei telefoni in questi giorni dura un intero giorno di utilizzo, e in alcuni casi forse due. Tuttavia, ci sono alcune cose che puoi fare per mantenerlo in funzione più a lungo, in modo da non cambiare il caricabatterie o la batteria dopo poco tempo.

Ecco alcuni suggerimenti che puoi utilizzare per far durare più a lungo il tuo telefono Android. Questi suggerimenti non funzioneranno per iPhone.

Come risparmiare la batteria del telefono:

Chiudi le app inutilizzate;

Riduci la luminosità;

Cambia il display;

Disconnettiti da app che lavorano in background;

Passa alla modalità “dark”;

Cose che ti faranno perdere molta autonomia

Guardare film e programmi TV, o giocare, può scaricare la batteria del tuo smartphone molto rapidamente, quindi se stai cercando di mantenere il tuo dispositivo in funzione il più a lungo possibile, potresti voler evitare di usare Netflix ogni volta che hai un cinque minuti gratis.

Se sei un giocatore, scarica alcuni giochi più leggeri come i puzzle, invece di provare giochi come Rome: Total War o Stardew Valley ogni volta che hai una pausa, poiché titoli come questo non faranno sforza troppo il tuo smartphone.

Problema di display

Gli schermi ad alta risoluzione possono consumare la batteria, quindi se sei in 4K, 2K o HD+ è probabile che tu possa eseguire il downgrade di queste impostazioni a una risoluzione inferiore per prolungare la durata del telefono. Ovviamente, i contenuti non avranno un bell’aspetto, ma è un piccolo prezzo da pagare per la durata della batteria.

I nuovi smartphone a volte hanno display a 90 Hz o 120 Hz, che aggiornano lo schermo molte volte al secondo invece dei 60 Hz “standard“, tuttavia queste impostazioni riducono la carica del tuo alimentatore molto rapidamente.