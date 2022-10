I prodotti sono quasi gratis da Comet, gli utenti si ritrovano a poter toccare con mano una campagna promozionale che non ammette repliche, rappresentando a tutti gli effetti una delle migliori soluzioni del periodo, dotata di prezzi molto più bassi del normale.

Il volantino è sicuramente alla portata dei consumatori che vogliono recarsi personalmente in negozio, senza però dimenticarsi che gli stessi potranno godere delle riduzioni anche sul sito ufficiale. In questo modo sarà possibile godere delle riduzioni, a prescindere dalla provenienza, ricevendo in cambio la merce presso il proprio domicilio.

Comet: le offerte sono da primato, ma solo oggi

Ottime offerte per tutti nell’incredibile volantino di Comet, finalmente gli sconti fanno impazzire gli utenti, con una serie di prezzi da non credere. Tra questi sicuramente troviamo il galaxy S22 Ultra 5G, il top assoluto di tutto il 2022, il cui prezzo finale corrisponde per l’esattezza, almeno al momento da Comet, a 949 euro.

Più abbordabili sono gli sconti attivati su modelli più economici, quali possono essere Galaxy S22, in vendita a 649 euro, per finire anche con Galaxy S21 Enterprise Edition, disponibile all’acquisto al prezzo finale di soli 549 euro. Tutti questi sconti sono ovviamente affiancati da una importantissima serie di riduzioni su dispositivi di vario genere, o categorie merceologiche, a cui fanno capo gli elettrodomestici, i notebook ed i televisori.

Gli acquisti, come anticipato del resto, potranno essere completati da coloro che decideranno di recarsi in negozio, o comunque anche sul sito ufficiale.