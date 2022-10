Una delle tasse più indigeste per gli italiani è senza ombra di dubbio il bollo auto. Di fatto, questa impone un pagamento obbligatorio a tutti coloro che possiedono un veicolo. La tassa è regionale, ossia che ogni Regione propone delle norme specifiche per il pagamento e le scadenze.

Tuttavia, ci sono alcune categorie di persone che sono esentate dal pagamento. Scopriamo di seguito chi è che non dovrà pagare il bollo auto.

Bollo auto: scopri se fai parte dei pochi eletti che non lo pagano

Legge 104

Ci sono delle esenzioni dal pagamento del bollo auto se fai parte di una certa categoria di persone. È importante ricordarsi di non sbagliare e di non pagare quando non ci è dovuto. Ecco un esempio delle esenzioni riguardanti questi veicoli:

Limite di cilindrata a 2.000 centimetri cubici per auto con motore a benzina;

Limite di cilindrata a 2.800 centimetri cubici per auto a diesel o ibride, con potenza non superiore a 150 Kw con motore elettrico.

In tali casi è possibile essere esonerato dal pagamento dal bollo se questo mezzo viene utilizzato per una persona con disabilità o per un familiare a cui una persone è fiscalmente a carico (legge 104). Inoltre, se il soggetto disabile ha più di un veicolo, l’esenzione non sarà multipla ma solo per un mezzo.

Auto ecologica

Il tipo di auto conta parecchio per ottenere l’esenzione. Infatti, se abbiamo un’auto ecologica, generalmente elettrica, il bollo sarà estremamente scontato. In Lombardia e Piemonte, invece, l’esonero del pagamento è a vita.

Per il resto delle Regioni italiane, invece, lo sconto sarà pari al 75% dell’importo, ma solo dopo i primi 5 anni dall’acquisto del veicolo, periodo in cui il pagamento non dovrà ancora avvenire. Stesso discorso riguarda un’auto elettrica usata, previa verifica d’immatricolazione della vettura.

Queste agevolazioni però non riguardano solo le auto elettriche. Infatti, anche le auto ibride, GPL e metano potranno godere di ottimi sconti, oltre alle auto Euro 4, Euro 5 ed Euro 6. La Regione di residenza stabilisce le regole di pagamento.

Auto d’epoca

Un altro tipo di auto che non devono pagare il bollo auto sono quelle d’epoca. Infatti, le auto d’epoca, o anche storiche, sono vetture che hanno molti anni alle spalle e che quindi non dovranno essere soggette al pagamento della tassa.

Per questa tipologia di auto, che hanno più di 30 anni di età, non è previsto nessun pagamento, ma si deve comunque pagare la tassa di circolazione se il veicolo è ancora in uso. L’importo di questa tassa varia da 25,82 a 31,24 euro.

In determinate Regioni le auto d’epoca potranno godere dell’esenzione dal pagamento anche dopo 20 anni dalla prima immatricolazione. Ciò accade principalmente in Emilia Romagna, con esenzioni per le auto da 20 a 29 anni.