Le password stanno morendo. Praticamente l’intero settore tecnologico sembra essere d’accordo sul fatto che le password esadecimali debbano morire e che il modo migliore per sostituirle sia con le chiavi crittografiche che sono diventate note come passkey.

Fondamentalmente, invece di dover digitare una frase per dimostrare che sei il proprietario di un account, i siti web e le app utilizzeranno uno standard chiamato WebAuthn per connettersi direttamente a un token che hai salvato sul tuo dispositivo o nel tuo gestore password.

La transizione richiederà del tempo, tuttavia, e anche quando puoi utilizzare le passkey, passerà un po’ prima che tutte le tue app e i tuoi siti web ti consentano di farlo. Ma Dashlane sta cercando di aiutare a portare avanti le cose, annunciando oggi il gestore di password multipiattaforma. “Il nostro lavoro è quello di rendere la sicurezza semplice per gli utenti“, afferma JD Sherman, CEO di Dashlane.

In futuro, gli utenti di Dashlane potranno configurare le passkey per accedere a siti e app in cui in precedenza avrebbero creato password. I sistemi implementati su iOS 16 spesso implicano lo scatto di una foto di un codice QR per accedere, Dashlane afferma che può rendere il processo ancora più semplice perché ha app per la maggior parte delle piattaforme e un’estensione per la maggior parte dei browser.

Addio password

La tecnologia passkey funziona, dice Islam. È già da un po’ e le aziende lo stanno testando e molte stanno iniziando ad implementarlo da diversi anni. La sfida più grande per il settore è stata convincere tutti a utilizzare lo stesso modello per il futuro dell’autenticazione, cosa che è effettivamente accaduta: Google, Apple, Microsoft e altri stanno tutti scommettendo sulla stessa tecnologia, gestita attraverso la FIDO Alliance.

Apple sta aggiungendo il supporto per passkey al portachiavi iCloud, consentendo agli utenti di accedere ai propri dispositivi e app semplicemente autenticandosi con Touch ID o Face ID; Google sta inoltre pianificando il supporto per le passkey in Android e Chrome. Microsoft ha sviluppato per un po’ di tempo il supporto per la passkey, utilizzando Windows Hello e altri strumenti di autenticazione.

