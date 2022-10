Xiaomi lancia la gamma Xiaomi 12T e nuovi prodotti AIoT

Oggi, in occasione dell’evento di lancio globale, tenutosi presso il BMW Welt di Monaco di Baviera, Xiaomi ha presentato molteplici novità tra cui gli smartphone flagship della Xiaomi 12T Series e nuovi prodotti AIoT per migliorare la vita quotidiana, dentro casa e in mobilità: Xiaomi Robot Vacuum X10+, Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series, Xiaomi TV Q2 Series, Xiaomi Smart Band 7 Pro e Redmi Pad.

Xiaomi 12T Series: un inedito sistema di imaging si sposa a prestazioni e batteria pronte a rendere ogni momento Mega

Il sistema di imaging della serie Xiaomi 12T garantisce un’esperienza fotografica senza precedenti su uno smartphone, ideale per chi cerca la perfetta combinazione tra prestazioni eccezionali e creatività nella produzione di contenuti.

Xiaomi 12T è dotato di un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera di livello professionale, la principale da 108MP, un’ultra-wide da 8MP e una macro da 2MP per essere sempre in grado, anche in condizioni di scarsa illuminazione, di offrire immagini nitide e luminose. Con Xiaomi 12T Pro le immagini diventano ancora più sorprendenti grazie alla fotocamera provvista di in-sensor zoom 2x, che può sfruttare le capacità dell’ampio sensore da 1/1,22″ per scattare ritratti molto precisi. L’elevata nitidezza, la capacità fotografica notturna e la messa a fuoco rapida sono garantite da un sistema di imaging da 200MP di altissimo livello, supportato da un hardware innovativo e da algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale di Xiaomi.

Queste caratteristiche, insieme a una serie di altre ottimizzazioni, permettono di catturare la scena nei minimi dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione, o quando si riprendono soggetti in rapido movimento senza perdere la messa a fuoco.

Xiaomi ProCut permette inoltre di ottenere diverse composizioni per migliorare lo scatto iniziale o offrire alternative creative all’utente. Con Ultra Burst è possibile scattare 30 foto al secondo, così da non perdere mai il momento perfetto.

Il modo migliore per mostrare il nuovo sistema di imaging da 200MP di Xiaomi 12T Pro è metterlo in azione. Il fotografo Christof Wolf e Xiaomi si sono recati nella Valle di Ahr, un’importante regione vinicola del Reno dove, solo un anno fa, una devastante alluvione ha danneggiato gravemente questa zona. Commossa dallo spirito di resistenza della comunità, Xiaomi si è unita agli abitanti del luogo nella ricostruzione di alcune aree colpite, come parte del proprio programma di responsabilità sociale.

Con la serie Xiaomi 12T, Xiaomi ha chiesto agli abitanti di Ahr di mostrare i loro Mega Moments, al fine di mostrare il loro mondo alle persone e di godere della bellezza della valle storica per diventare parte del processo di recupero insieme.

Nella mostra fotografica, presentata per la prima volta proprio in occasione dell’evento, Xiaomi ha mostrato il ritratto di Jan Riske, un viticoltore di quarta generazione, di Christian Lindner, un albergatore locale ancora in fase di recupero che sta ristrutturando la sua proprietà, e di Marc Stich, un orafo di terza generazione, che continua a perseguire la sua passione nonostante la devastazione.

La serie Xiaomi 12T offre poi un’incredibile capacità di durata della batteria, oltre a una ricarica eccezionalmente veloce: entrambi i dispositivi vantano una capacità da 5.000 mAh e un HyperCharge da 120W, per un’autonomia fino a 13,5 ore e una carica al 100% in soli 19 minuti, supportata dal sistema Xiaomi AdaptiveCharge, che memorizza le abitudini di ricarica quotidiane degli utenti per ottimizzare la salute della batteria a lungo termine.

Grazie alla batteria di lunga durata e alla super ricarica di Xiaomi, gli utenti possono andare ovunque, cimentarsi in qualsiasi attività e non perdersi mai nessun momento, contando sempre su prestazioni al top.

Xiaomi 12T è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra, costruito con il processo produttivo a 5 nm. Il chip è interamente aggiornato con una struttura GPU del tutto nuova, che aumenta le prestazioni e l’efficienza energetica fino al 30% rispetto al suo predecessore, così come le velocità di clock, cache e storage, garantendo un’esperienza utente molto più fluida. Sia che si tratti di catturare foto e video incredibili, guardare film o navigare sui social media, Xiaomi 12T offre prestazioni al top in qualsiasi momento.

Xiaomi 12T Pro, invece, è dotato del miglior processore Snapdragon con TSMC a 4 nm per migliorare significativamente le prestazioni della CPU e della GPU, rispettivamente del 16,7% e dell’11% rispetto a Snapdragon 8 Gen 1, riducendo al tempo stesso il consumo energetico di ciascuno di essi del 33% e del 30%. Grazie a un sistema di dissipazione del calore composto da una camera di vapore più grande del 65% e con una copertura di materiale termico superiore del 125% rispetto a Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 12T Pro offre anche un’esperienza d’uso più migliorata e una grande efficienza energetica senza pericolo di surriscaldamento.

Tutto ciò è portato in vita dal display CrystalRes AMOLED da 6,67″, dotato di una risoluzione di 1220p e oltre 68 miliardi di colori, e progettato per bilanciare nitidezza, dettagli colore ed efficienza energetica offrendo un’esperienza mega anche nel comparto visivo, arricchito da AdaptiveSync, che regola dinamicamente il refresh rate in base ai contenuti visualizzati, e Adaptive Reading, che riduce la quantità di luce blu emessa per migliorare il comfort degli occhi.

La serie Xiaomi 12T è infine caratterizzata da elementi iconici di raffinato design. Il retro smerigliato assicura una riduzione delle impronte digitali sul pannello posteriore e una sensazione di compattezza quando lo si ha tra le mani. Fronte e retro, da cima a fondo, si tratta di un modello flagship di alto design.

Disponibilità sul mercato

In Italia sarà possibile pre-ordinare Xiaomi 12T Series nelle colorazioni Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver già da domani. Xiaomi 12T Pro sarà disponibile nella versione da 12GB+256GB a 899,9 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia e nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo.

Anche Xiaomi 12T arriverà in doppia configurazione da 8GB+128GB al prezzo di 599,9 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia e da 8GB+256GB a 649,9 euro, disponibile su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo.

Sarà inoltre possibile approfittare delle seguenti offerte:

Dal 5 al 21 ottobre Xiaomi 12T da 8GB+256GB sarà in vendita a 649,9 euro in bundle con un prodotto a scelta tra Mi Smart Air Fryer 3.5L, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Pet Food Feeder, mentre Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro in bundle con Redmi Pad. Su Amazon invece Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 12GB+256GB sarà acquistabile in bundle con Redmi Pad.

Per la prima settimana Xiaomi 12T da 8GB+128GB su mi.com e presso Xiaomi Store Italia sarà acquistabile al prezzo early bird di 499,9 euro, mentre Xiaomi 12T Pro da 12GB+256GB a 749,9 euro.

Pulizia estrema, straordinariamente automatizzata: Xiaomi Robot Vacuum X10+

Xiaomi Robot Vacuum X10+, l’ultimo nato della linea di robot aspirapolvere di Xiaomi, è stato progettato per semplificare le pulizie domestiche. Abbinato alla sua stazione base intelligente, il dispositivo è in grado di svuotare la spazzatura nell’apposito contenitore, di pulire i panni, di riempire il serbatoio dell’acqua, di mantenere il panno umido e di asciugarsi da solo per evitare la ritenzione di umidità e gli odori quando il dispositivo non è in uso. Si tratta di una vera e propria automazione, che offre a ogni abitazione un’esperienza di pulizia senza soluzione di continuità.

Questo dispositivo di pulizia poliedrico è anche appositamente adatto per pulire ogni tipo di pavimento. Il mop è in grado di sollevarsi da solo quando il sensore a ultrasuoni incorporato rileva automaticamente i tappeti, mentre raccoglie accuratamente le particelle di polvere con una potenza di aspirazione di 4.000Pa1. Le doppie spazzole rotanti sono in grado di eseguire una pulizia a pressione per rimuovere le macchie più ostinate. Questo compagno per le faccende domestiche offre una pulizia completa della casa in un’unica soluzione, consentendo ai clienti esperti di tecnologia di liberarsi dai lavori domestici ripetitivi e dispendiosi dopo una giornata di lavoro intensa.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ è dotato del sistema brevettato S-Cross AITM, che gli consente di evitare ogni oggetto sul suo percorso di pulizia e di pulire con una finitura perfetta. Il dispositivo è inoltre dotato di un laser a doppia linea e di una telecamera RGB per il rilevamento degli ostacoli. Insieme alla navigazione LDS, pianificherà un percorso di pulizia efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione della casa. È certificato dal TÜV Rheinland secondo gli standard di cybersecurity e di protezione della privacy, a tutela degli utenti.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ sarà in vendita a partire dal 10 ottobre a 899,9 euro su mi.com e presso Xiaomi Store Italia. Per la fase di lancio coloro che acquisteranno il prodotto riceveranno in bundle la Mi Smart Air Fryer 3.5L.

La prima linea di aspirapolvere a umido e a secco: Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series

La serie Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum, la prima linea di aspirapolvere a secco e umido del brand, è progettata per portare in ogni casa un’esperienza di pulizia impeccabile. La serie è composta da due modelli compatti: Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum e Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum; entrambi sono dei maestri della pulizia con diverse funzioni: aspirare, lavare e lucidare. Grazie a un sistema intelligente di rilevamento dello sporco, la funzione adattiva integrata consente al dispositivo di regolare automaticamente la potenza di pulizia in base alla quantità di polvere identificata. Qualsiasi tipo di sporco, che si tratti di liquidi, di peli o capelli, può scomparire con un semplice comando.

Sapendo che in ogni casa c’è una configurazione diversa e preferenze specifiche in fatto di pulizia, Xiaomi offre due modelli per questa serie, a seconda delle esigenze. Da un lato, Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum è dotata di una modalità ad alta temperatura a 75°C2 in grado di garantire una pulizia più approfondita. Può anche autopulirsi, riempirsi d’acqua e asciugarsi automaticamente grazie a una stazione base intelligente all-in-one.

D’altra parte, Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum è il compagno ideale per le stanze con angoli e spigoli difficili da raggiungere. La pulizia è un gioco da ragazzi grazie alla spazzola a rullo senza grovigli, appositamente progettata per coprire spazi più ampi, e all’impugnatura regolabile a 90 gradi che consente di pulire efficacemente sotto la maggior parte dei mobili.

Xiaomi Truclean W10 Ultra e W10 Pro Wet Dry Vacuum saranno disponibili su mi.com e presso Xiaomi Store Italia a partire dal 10 ottobre, rispettivamente al prezzo di 799,9 euro e 599,9 euro.

Un’esperienza cinematografica a 360 gradi con Xiaomi TV Q2 Series

L’ultima serie Xiaomi TV Q2 offrirà agli spettatori un’eccezionale qualità dell’immagine grazie all’ultima tecnologia Quantum Dot Display, disponibile in 3 diverse dimensioni. Questi televisori di fascia alta con risoluzione 4K Ultra-HD sono progettati per esaltare ogni esperienza visiva con colori vividi e realistici, nonché transizioni più fluide nelle scene di fast-motion, per un intrattenimento di altissimo livello.

Insieme a Dolby VisionTM IQ, Dolby Atmos® e ai sensori di luce ambientale presenti sui TV, Xiaomi TV Serie Q2 è in grado di rilevare in modo intelligente la luminosità dell’ambiente e di apportare le regolazioni corrispondenti all’immagine, offrendo allo stesso tempo prestazioni audio straordinarie e senza soluzione di continuità.

In questo modo tutti gli appassionati di cinema potranno vivere un’esperienza coinvolgente. Per non parlare del sistema Google TV integrato, una novità assoluta per i TV Xiaomi, che offrirà agli spettatori contenuti personalizzati e infinite fonti di intrattenimento. La nuova gamma TV funge anche da hub di controllo della casa intelligente con Google Assistant, consentendo a qualsiasi persona di controllare parti della propria casa con la sola voce. È inoltre dotata dell’app Xiaomi TV+ preinstallata, che offre agli spettatori un maggior numero di opzioni di contenuti, dalla TV in diretta ai film di punta.

Xiaomi TV Q2 Series sarà disponibile in Italia in 3 diversi polliciaggi – 50”, 55” e 65” – su mi.com, presso Xiaomi Store Italia e da Unieuro a partire dal 17 ottobre rispettivamente al prezzo di 599,9 euro, 699,9 euro e 899,9 euro. Fino al 27 ottobre si potranno acquistare al prezzo promozionale di 549,9 euro, 649,9 euro e 799,9 euro su mi.com e nei punti vendita Unieuro.

Al passo con la moda: Xiaomi Smart Band 7 Pro

Dotato di un display AMOLED rettangolare da 1,64″ ad alta risoluzione, Xiaomi Smart Band 7 Pro migliora l’esperienza visiva di qualsiasi utente, anche il più esigente, in modo molto più confortevole, grazie all’area di visualizzazione più ampia e alla funzione di auto-luminosità, senza sacrificare i dettagli estetici.

Dal monitoraggio del sonno a quello delle attività sportive, Xiaomi Smart Band 7 Pro offre oltre 110 modalità dedicate allo sport, in grado di soddisfare specifiche esigenze di monitoraggio. La novità della popolare serie di smart band è il sistema GNSS integrato, che consente un rilevamento più rapido del posizionamento e più accurato del percorso, rendendolo il dispositivo ideale per tutti gli appassionati di sport. Questo modello è resistente all’acqua fino a 5 ATM e ha una durata della batteria fino a 12 giorni; consente di ricevere chiamate e messaggi in qualsiasi momento e luogo.

Per quanto riguarda il design, Xiaomi Smart Band 7 Pro dispone di oltre 150 quadranti in-app, cinturino in doppia colorazione con 8 diverse varianti in un formato estremamente gradevole al tatto. È un “must-have” da aggiungere al guardaroba di ogni appassionato di moda che voglia completare diversi tipi di look, per un party o per fare bella figura durante una riunione di lavoro o un’escursione.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, nelle colorazioni Black e Ivory sarà in vendita dal 7 Ottobre al prezzo di 99,9 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia. Nelle prime due settimane sarà anche possibile approfittare del prezzo early bird di 79,9 euro.

Tutto in uno per il massimo del divertimento: Redmi Pad

Il segreto dell’esperienza audiovisiva immersiva di Redmi Pad risiede nei quadrupli altoparlanti dotati di Dolby Atmos® e nella frequenza di aggiornamento a 90Hz. Dotato di un display da 10,61″ e caratterizzato da una minore latenza, il dispositivo è stato progettato per elevare il livello di esperienza visiva. Redmi Pad è il primo tablet al mondo a ricevere la certificazione SGS per la riduzione dell’affaticamento della vista. Inoltre, ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland per la protezione degli occhi in condizioni di scarsa luminosità, per garantire un’esperienza di visione più confortevole anche durante il binge-watching.

Grazie alla fotocamera frontale ultra-grandangolare da 8MP e 105° e alla tecnologia FocusFrame6, il dispositivo è perfettamente calibrato per le videochiamate di gruppo, affinché nessuno venga escluso.

Alimentato da una batteria di lunga durata da 8.000 mAh e dotato di un caricabatterie integrato da 22,5W che supporta la ricarica rapida da 18W, Redmi Pad assicura un divertimento illimitato per le maratone di gioco, per la visione di film o anche per scattare foto senza limiti di tempo.

Redmi Pad, nelle tre colorazioni Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green sarà in vendita a partire da domani in doppia configurazione, da 3GB+64GB e da 4GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 299,9 euro e 349,9 euro. La versione più bassa sarà disponibile su mi.com, acquistabile al prezzo promo di 279,9 euro per 48 ore.

La versione da 4GB+128GB sarà acquistabile invece presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di elettronica di consumo, al prezzo promozionale in fase dl lancio pari 329,9 euro.

Redmi Buds 4 Pro e Redmi Buds 4

Anche se non sono state protagoniste dell’evento, arriveranno presto sul mercato italiano anche Redmi Buds 4 Pro e Redmi Buds 4 caratterizzate da un design elegante, ideali per chi ha uno stile di vita “wanderlust”, e da una sorprendente durata della batteria, abbinata a un breve tempo di ricarica.

Il loro chip a bassa potenza permette di avere rispettivamente 30 ore e 36 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica. Su un singolo auricolare e con una sola ricarica, Redmi Buds 4 possono durare 6 ore e consentire un’ora di riproduzione musicale con soli cinque minuti di ricarica. Redmi Buds 4 Pro, invece, hanno una durata di 9 ore con una singola carica e possono riprodurre fino a due ore di musica con una ricarica di cinque minuti. Grazie alla modalità a doppia trasparenza, è possibile essere sempre al corrente di ciò che che accade nell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari dalle orecchie.

Un alleato eccellente per le chiamate e le audioconferenze, Redmi Buds 4 sono dotate di cancellazione del rumore a doppio microfono, mentre Redmi Buds 4 Pro offrono una cancellazione del rumore a tre microfoni, abbinata ad algoritmi vocali AI per identificare con precisione la voce umana e il rumore ambientale.

Redmi Buds 4 Pro, nei colori Black & White, e Redmi Buds 4 nella colorazione White saranno in vendita rispettivamente a 99.9 euro e 69,9 euro a partire dal 17 ottobre su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia.