Unieuro distrugge Lidl con tecnologia quasi gratis: sconti al 70% solo oggi

Unieuro è uno dei marchi più importanti in Italia per quanto riguarda la vendita di prodotti appartenenti al mondo della tecnologia e dell’elettronica. Spesso le persone infatti sanno di potersi recare negli studi del colosso per avere dalla loro parte prezzi stratosferici. Difficilmente la concorrenza riesce a fare meglio, proprio come in questo caso in cui il nuovo volantino è riuscito a mettere in netta difficoltà chiunque. Spesso i grandi sconti riguardano ciò che serve per la casa e per le faccende da svolgere, ma in questo caso non si tratta solo di questo.

Ovviamente si tratta spesso di elettrodomestici, proprio per restare in tema, ma talvolta arrivano anche proposte che riguardano proprio il mondo tecnologico come ciò che riguarda smartphone o addirittura smart TV. In basso ci sono alcuni esempi di sconti che di sicuro non passeranno inosservati visti i prezzi di vendita.

Unieuro sbaraglia la concorrenza a colpi di grandi offerte sulla tecnologia che conta: ecco cosa potete portare a casa con poco

Mancano pochi giorni: il prossimo 16 ottobre le offerte di Unieuro cesseranno. Chiaramente ne arriveranno delle altre ma nel frattempo non potete lasciarvi scappare quelle disponibili. Ricordiamo infatti che Samsung propone una smart TV QLED da 55 pollici al prezzo di 799€, che diventeranno 699 nel momento in cui decidiate di rottamare una TV vecchia.

Seguono poi tante altre offerte come quelle che riguardano il notebook di HP, il quale al suo interno presenta il processore famosissimo e potentissimo Ryzen 7. Inoltre ci sono anche 16 giga di memoria RAM e 512 giga di memoria interna SSD. Il prezzo corrisponde al 599 €. Nel mondo della telefonia poi Samsung riesce a spadroneggiare con il suo S22 a 649€.