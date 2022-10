Tom Cruise si sta preparando per volare in una stazione spaziale che orbita attorno alla Terra ad un’altitudine di 408 chilometri.

La star di Hollywood non si sta solo dirigendo nello spazio per il suo prossimo film, ma potrebbe essere il primo civile a fare una passeggiata nello spazio fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Cruise è noto nell’ambiente perchè non vuole controfigure e stuntman e questo porterà sicuramente la reputazione temeraria dell’attore a nuovi livelli.

In una recente intervista con la BBC, Donna Langley, presidente dell’Universal Filmed Entertainment Group, ha suggerito che Cruise eseguirà l’attività extraveicolare fuori dalla stazione spaziale come parte delle riprese del film in arrivo che si svolgeranno a bordo della ISS.

Universal e NASA insieme

Secondo quanto riferito, la Universal ha firmato il progetto, sebbene il film sia ancora in fase di sviluppo. Il film sarà il primo ad essere girato sulla ISS e Cruise dovrebbe salire a bordo di un razzo e dirigersi verso l’orbita terrestre per salvare la Terra. Sebbene la trama possa essere piuttosto poco originale, il film potrebbe battere molti record a causa di questa performance.

Cruise e il regista Doug Liman avevano presentato il film a Langley nel 2020, ha rivelato nell’intervista alla BBC. All’epoca, l’amministratore della NASA Jim Bridenstine inviò un tweet in cui dichiarava il sostegno dell’agenzia spaziale al progetto. “La NASA è entusiasta di lavorare con Tom Cruise su un film a bordo della Stazione Spaziale!”, ha scritto.

I rapporti suggerivano che Cruise stesse lavorando con SpaceX al progetto, supponendo che l’attore potesse salire a bordo di uno dei loro razzi per raggiungere la stazione spaziale.