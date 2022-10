Potrebbe essere difficile da credere, ma Signal è nato quasi 10 anni fa come due applicazioni separate incentrate su app di chiamate vocali crittografate e messaggi di testo crittografati. L’azienda, allora nota come Whisper Systems, sviluppò anche applicazioni di sicurezza come protezione firewall e soluzioni di crittografia dei dati. Poiché i servizi di dati mobile all’epoca erano ancora agli inizi, l’azienda includeva SMS crittografati come parte del proprio software di messaggistica sicura. Successivamente rimuoverebbe la funzionalità di crittografia degli SMS e ha già affermato che gli SMS sarebbero stati rimossi completamente dalla sua app Android.

Secondo la società, il motivo principale del cambiamento è che l’azienda vuole enfatizzare la sicurezza e la privacy dei suoi consumatori. Sebbene le comunicazioni SMS siano utili, la tecnologia dietro di esse è relativamente antica, lasciando il servizio suscettibile e non sicuro. Inoltre, il servizio viene incanalato tramite operatori cellulari, che spesso subiscono violazioni dei dati e ne rendono difficile il controllo. Signal ha stabilito che era meglio eliminare un servizio del genere dalla sua app poiché non si adattava ai suoi valori di base.

Signal è nata 10 anni fa come due app diverse

A parte i problemi di sicurezza, la società non voleva che ai suoi consumatori venissero addebitate spese di comunicazione a sorpresa. Apparentemente gli utenti hanno riscontrato problemi con i prezzi di messaggistica eccessivi poiché credevano di inviare comunicazioni di Signal ma in realtà inviavano SMS per tutto il tempo. Mentre alcuni paesi, come gli Stati Uniti, forniscono messaggi di testo illimitati, altri fanno pagare un bel po’ solo per inviare un singolo messaggio. Con la rimozione degli SMS dall’app Android, ora c’è una chiara comprensione di ciò che l’app può ottenere, il che dovrebbe ridurre i futuri malintesi.

La sua giustificazione finale per l’eliminazione della funzionalità SMS dalla sua app Android era puramente per comodità dell’utente. Signal ha dovuto progettare un’esperienza che potesse consentire entrambi i sistemi di messaggistica e allo stesso tempo inviare un messaggio chiaro agli utenti su quali servizi venivano utilizzati per inviare e ricevere messaggi in modo che entrambi coesistessero nell’app.

Sfortunatamente, non importa quanto sia meraviglioso un design, c’è sempre la possibilità di fraintendere. Interpretazioni errate di questo tipo potrebbero portare i clienti a non capire quali servizi sono stati utilizzati per trasmettere messaggi o, come nell’esempio precedente, a fatturare indesiderate da parte di fornitori di cellulari.