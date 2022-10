Il design del prossimo top di gamma Samsung continua ad essere un mistero. Sin dal primo momento le indiscrezioni hanno parlato di scarse novità dal punto di vista estetico ma qualche settimana fa il leaker Onleaks ha fornito delle immagini che hanno permesso di notare alcuni particolari interessanti. A quanto riferito dall’esperto risponde il noto IceUniverse, che smentisce l’introduzione degli aggiornamenti emersi in precedenza.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il design non sarà aggiornato!

Secondo IceUniverse le informazioni fornite da Onleaks non sono corrette. Il Samsung Galaxy S23 Ultra non accoglierà gli aggiornamenti previsti e manterrà invariato il suo design rispetto al Galaxy S22 Ultra. Avremo, infatti, un dispositivo con bordi spessi e un comparto fotografico a cinque sensori disposti liberamente su due file verticali. Le dimensioni dei sensori non subiranno alcuna modifica ma dal punto di vista tecnico si assisterà all’arrivo di una grande novità: il sensore principale, infatti, sarà da 200 megapixel!

Gli unici aggiornamenti previsti riguardano la scheda tecnica ma anche in questo caso si tratta soltanto di novità che mirano a migliorare quanto già proposto lo scorso anno. Il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà infatti dotato di un chip Qualcomm di ultima generazione ma continuerà a ospitare una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W. Probabilmente il dispositivo sarà proposto in alcuni Paesi con chip Exynos ma l’informazione necessita ancora di conferme.

Samsung potrebbe voler migliorare in maniera più evidente il modello base della nuova serie che, rispetto alla versione Galaxy S22, monterà una batteria con capacità maggiore del 5%.