Da molte settimane ormai continuano i test relativi a One UI 5, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung basata su Android 13.

Solamente qualche giorno fa, in occasione della Samsung Developers Conference 2022, il produttore ha fornito interessanti dettagli su questa UI, soprattutto quando sbarcherà sui Galaxy S22. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung svela l’arrivo di Android 13 sui Galaxy S22

Il colosso coreano ci ha tenuto a precisare che One UI 5 è oramai quasi pronta a lasciare la fase beta e presto dovrebbe fare il suo debutto sugli smartphone più importanti e recenti dell’azienda. Nel giro di qualche settimana o, per essere più precisi, entro la fine di ottobre, One UI 5 e Android 13 sbarcheranno in versione stabile sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, quindi l’update sarà via via rilasciato anche per altri modelli.

Tra le novità che One UI 5 porterà con sé, oltre quelle proprie di Android 13, vi sono più opzioni di personalizzazione della schermata di blocco ispirate al modulo LockStar Good Lock, una funzionalità estesa di Color Palette, una migliore personalizzazione delle opzioni relative alle notifiche delle autorizzazioni, un’area dei comandi rapidi ridisegnata, un miglioramento delle animazioni e molto altro.

Per quanto riguarda l’effettiva disponibilità di One UI per Samsung Galaxy S22, c’è da tenere presente che quando il colosso coreano usa l’espressione “entro la fine di ottobre” fa riferimento al rilascio per le prime varianti dello smartphone. Prima che l’aggiornamento arrivi effettivamente su tutti i modelli a livello globale, bisognerà attendere qualche settimana in più. Samsung non ha citato i modelli che la riceveranno subito, presumiamo però Samsung Galaxy S21 e per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.