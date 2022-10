Il colosso Samsung ha recentemente lanciato un nuovo voucher dedicato agli utenti iscritti al programma Samsung Members, che consente di risparmiare 100 euro sullo shop ufficiale.

Vi ricordo che Samsung Members è l’applicazione per i clienti Samsung che vi supporta nell’uso del tuo dispositivo, proponendovi soluzioni ai dubbi più frequenti, dandovi consigli sull’uso e permettendovi di monitorizzare diverse funzioni dei vostri prodotti.

Samsung Members propone un voucher di 100 euro

Samsung propone un voucher da 100 euro da utilizzare per l’acquisto di prodotti all’interno delle categorie Mobile, quindi anche smartphone, tablet e wearable, TV & AV, Elettrodomestici e Informatica. Il codice promo MEMBER100 è valido solo sugli acquisti da almeno 599 euro e non è purtroppo cumulabile con altri coupon emessi da Samsung Electronics Italia.

Il voucher è dunque utilizzabile per l’acquisto di smartphone e tablet della serie Samsung Galaxy, ma anche di smartwatch e altri dispositivi delle categorie sopra citate. L’importante è rispettare la soglia minima di spesa, che può essere raggiunta pure con l’aggiunta al carrello di più prodotti.

Per ottenere lo sconto basta aggiungere al carrello prodotti validi per un totale di almeno 599 euro e digitare il voucher MEMBER100 nella sezione “Codice promozionale”. Il coupon non sembra essere utilizzabile su altri prodotti già promozionati, quindi il nostro consiglio è quello di fare direttamente un tentativo con il dispositivo di vostro interesse per avere la certezza.