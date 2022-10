realme C33 è lo smartphone entry-level più elegante, ora arriva in Italia

realme propone oggi sul mercato italiano il suo entry-level più elegante: realme C33. Il nuovo smartphone eleva l’esperienza degli utenti nel suo segmento grazie alla fotocamera di fascia alta da 50MP e all’estetica elegante dalle linee ad angolo retto e finiture in metallo. realme C33 è disponibile nei colori Sandy Gold e Night Sea a partire da 179,99 Euro per la variante da 4+64GB e da 199,99 Euro per la variante da 4+128GB.

Un design elegante che si distingue

L’obiettivo di realme C33 è distinguersi nel segmento entry-level grazie al suo look e alle finiture eleganti. L’effetto visivo dinamico della scocca posteriore è realizzato grazie ad un’innovativa tecnologia di elaborazione a livello di elettroni e di litografia laser che crea un esclusivo motivo riflettente se osservato da diverse angolazioni, esaltandone i colori e i riflessi. Inoltre, realme C33 è rivestito con un composito di sabbia scintillante e luminosa per imitare la texture della luce che si riflette sull’acqua e sulla sabbia.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati, realme C33 è realizzato con materiali infrangibili e che durano nel tempo, PC e PMMA, che compongono il design della cover posteriore e che permettono di offrire un effetto visivo traslucido. Il design del nuovo smartphone è curato nei dettagli e presenta un pannello posteriore uni-cover dall’aspetto premium con la cornice ad angolo retto e continua anche nell’area della fotocamera. realme C33 ha un corpo ultrasottile di 8,3 mm, che garantisce una presa leggera e confortevole.

L’esclusivo design di realme C33 è realizzato in due varianti di colore: Sandy Gold e Night Sea. Mentre la variante Sandy Gold, luminosa e vivace, richiama i riflessi dell’acqua sulla sabbia, la variante di colore Night Sea richiama la luce che si rifrange sull’acqua di notte creando molteplici riflessi.

Fotocamera da 50MP con i migliori vantaggi software

realme C33 offre una fotocamera premium per la categoria con AI e fotocamera principale da 50MP che consente agli utenti di scattare foto con dettagli di altissima qualità. Inoltre, la fotocamera dispone di Modalità Notte, Modalità HDR, Timelapse, Modalità vista panoramica e altro ancora per catturare nel miglior modo ogni momento della propria vita. Inoltre, la funzione di registrazione video è dotata di una registrazione video a 1080p/30fps.

Lo smartphone è dotato anche di un algoritmo Couple HDR (CHDR) per migliorare la qualità delle immagini, che combina fino a cinque fotogrammi per comporre immagini finali ad alta gamma dinamica nelle foto in condizioni di scarsa illuminazione, contribuendo a fornire dettagli ricchi per l’area sovraesposta e migliorando l’effetto di soppressione delle luci. Inoltre, grazie alla tecnologia Improved Highlight Suppression, gli utenti potranno catturare più dettagli nelle aree luminose.

Solido tuttofare che eleva l’esperienza

Per quanto riguarda il display, realme C33 offre un’esperienza a tutto schermo con un display mini-drop da 6,5 pollici (16,5 cm). Grazie alla robusta batteria da 5000 mAh, gli utenti possono sperimentare un’esperienza di intrattenimento di lunga durata e fino a 37 giorni in standby, supportando la modalità Ultra-Saving per offrire fino a 1,8 ore di chiamate con solo il 5% di batteria residua.

realme C33 è alimentato da un processore Unisoc T612 che raggiunge un punteggio AnTuTu Benchmark di 221,253 e da UFS 2.2 che offre un’esperienza di sistema veloce e fluida ed è anche la prima serie C con software Android 12. Lo smartphone supporta anche un rapido sensore di impronte digitali laterale per una maggiore sicurezza.

Prezzi e disponibilità in Italia

realme C33 è disponibile da oggi in Italia al prezzo promozionale di lancio di €159,99 anzichè €179,99 nella versione 4+64GB e al prezzo promozionale di €179,99 anzichè €199,99 nella versione 4+128GB sul sito ufficiale realme e presso i più importanti rivenditori, Unieuro, MediaWorld, Trony e Euronics, in promozione fino al 31 ottobre. È inoltre disponibile anche su eBay al prezzo promozionale di lancio di €159,99 fino al 14 ottobre.