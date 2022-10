Panorama incredibile: tecnologia al 90% di sconto solo oggi, battuta Unieuro

Panorama riesce sempre a proporre quegli sconti che fanno alzare in piedi le persone facendole correre all’interno degli Store per prendere al volo le proposte. A dimostrare ancora una volta che il vettore è sul pezzo ci pensa l’ultimo volantino proposto durante questo mese di ottobre, quello che durerà ancora per qualche giorno.

Chiaramente la maggiore qualità che tutti conoscono riguarda gli articoli per la casa, gli alimentari e tutto ciò che ruota intorno a questo mondo. In realtà però ci sono anche diverse offerte che spesso colpiscono il mondo della tecnologia, sbaragliando la concorrenza senza troppi problemi visti i prezzi che Panorama mette a disposizione. All’interno del negozio potete trovare un volantino con tutte le offerte dedicate anche ai possessori di carta per te. Ricordiamo che potete richiederla gratuitamente, senza alcun tipo di costo futuro.

Panorama propone due pezzi di tecnologia ed elettronica che potrebbero servire a tutti in casa, ecco quali sono

Nell’ultimo volantino lanciato da Panorama durante il mese di ottobre è possibile scorgere due offerte strepitose a prezzi incredibili. La concorrenza infatti dovrà guardarsi le spalle dopo che l’azienda ha scelto di proporre una lavatrice e una televisione a prezzi stratosferici.

La lavatrice arriva da parte di Indesit ad un prezzo di soli 229 € con una capienza pari a 6 kg. Ci sono solo 250 pezzi. Per quanto riguarda invece la smart TV, si tratta di un modello LED da 32″ da parte di United, con un sistema operativo Android TV. La risoluzione è in HD ed è compreso anche il collegamento diretto a Netflix. Il prezzo è di soli 169 €.